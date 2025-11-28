As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Fortaleza

Neste domingo (30), o Atlético enfrenta a equipe do Fortaleza às 18h30, no estádio do Castelão, em jogo válido pela 35°rodada do Campeonato Brasileiro. Devido a situação de titulares, Sampaoli promoverá mudanças na equipe para a partida.

Neste domingo (30), o Atlético enfrenta o Fortaleza às 18h30, no estádio do Castelão, em jogo válido pela 35°rodada do Campeonato Brasileiro. Devido a situação de titulares, Sampaoli promoverá mudanças na equipe para a partida.

O Galo chega após um empate em casa contra o Flamengo, na última terça-feira (25). A equipe mineira vencia até os acréscimos, mas cedeu o empate e saiu com apenas um ponto. Com isso, a missão de buscar uma vaga na Libertadores 2026 fica mais distante e difícil de ser alcançada.

Já o Leão do Pici vem de uma importante vitória por 1 a 0 contra o Bragantino fora de casa. O tricolor cearense vem de uma sequência de sete jogos sem perder, encostou nos primeiros times da zona do rebaixamento, e ainda sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro.

Desfalques do Atlético

Para a partida, Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, que recebeu cartão vermelho no último jogo e cumpre suspensão automática. Além dele, o zagueiro Vitor Hugo é dúvida; o jogador saiu contra o Flamengo alegando dores e teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito. O atleta está realizando fisioterapia e pode ser que se recupere a tempo.

No entanto, o treinador poderá contar com Igor Gomes, que cumpriu suspensão e está de volta.

Seguem no departamento médico do clube, quatro atletas: Lyanco (tendão de aquiles) só volta a atuar em 2026; Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) está em fase final de recuperação e pode jogar ainda neste ano; Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Igor Gomes retorna após suspensão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Opções de Sampaoli

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Igor Gomes Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Dudu, Biel, Cadu, Isaac e João Marcelo.