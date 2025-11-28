CEO do Fortaleza promete cortesias para jogo contra o Atlético-MG

O Fortaleza encara o Atlético-MG no domingo (30), na Arena Castelão, valendo pela 36ª rodada da Série A. Marcelo Paz, CEO da SAF tricolor, prometeu duas cortesias aos torcedores que viajaram para o duelo contra o RB Bragantino, realizado na última quarta-feira (26).

A torcida do clube promoveu uma "invasão" à cidade de Bragança Paulista (SP). Seis ônibus saíram da capital cearense rumo ao local, em uma ação que teve apoio do Fortaleza e de patrocinadores. O time de Martín Palermo venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Adam Bareiro.

— E essa torcida que veio de Fortaleza, cada um que está aí: duas cortesias para domingo. Cada um que veio de Fortaleza para o jogo. Se já é sócio, leva mais dois. Duas cortesias para cada um - relatou o dirigente após o triunfo.

Torcida do Fortaleza na partida contra o RB Bragantino, valendo pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Foram cerca de 500 torcedores visitantes, com 400 que saíram da capital rumo à partida. As cortesias citadas pelo CEO serão válidas especificamente para o jogo contra o Atlético-MG.

Com valores promocionais, o Tricolor aposta em uma casa cheia para superar os mineiros e seguir pontuando. Uma vitória pode tirar a equipe da zona de rebaixamento, desde que Santos e Vitória não triunfem em seus jogos.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Leão voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).