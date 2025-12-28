Flamengo: famosos cobram renovação de Filipe Luís e mandam recado a Bap

Conteúdo Especial

O Jogo das Estrelas reuniu craques e celebridades no Maracanã neste sábado (27) para celebrar o fim da temporada. Entre a resenha e a festa promovida por Zico, o Lance! conversou com torcedores ilustres do Flamengo sobre o assunto que domina o noticiário rubro-negro: a renovação de Filipe Luís. MC Poze, Olivinha, José Aldo e Negrete não fugiram da pergunta e comentaram a situação.

O funkeiro MC Poze do Rodo falou sobre a demora no acerto. Ao ser questionado, o cantor foi direto e mandou um recado para a cúpula do clube.

— É, não tá andando, tô ficando um pouco chateado. Já tão especulando outro treinador, mas vamos renovar com Filipe, não tem como fazer isso não. Vamos ver hein, BAP, vamos ver diretoria do Flamengo. Foca! — disse Poze.

Quem também falou com a propriedade de quem conhece o peso da camisa rubro-negra foi Olivinha. O ídolo do FlaBasquete, acostumado a ganhar títulos pelo clube, adotou um tom mais sereno, mas admitiu que a situação começa a gerar medo. Para ele, a identificação de Filipe com o elenco é o trunfo que não pode ser desperdiçado.

Olivinha é ídolo do Flamengo no Basquete. (Foto: Reprodução/Flamengo)

— Eu tô super ansioso para que o Filipe assine logo esse contrato. Tô começando a ficar com medo, mas a gente sabe que é parte do futebol. Eu, como torcedor rubro-negro, tô muito na torcida, até porque ele é a cara do Flamengo. Ele conhece o grupo todo, acho que todos os jogadores têm um carinho muito grande por ele e no final isso conta também — analisou Olivinha, que completou:

— Acredito que ele vai chegar em um acordo e a gente vai fazer essa renovação e, se possível, por 2, 3 anos. Que ele fique muito tempo no Flamengo - emendou o ex-jogador de basquete.

Até quem está acostumado a encarar os maiores desafios no octógono admitiu o receio de ficar sem o comandante. O ex-campeão do UFC José Aldo foi enfático ao colocar Filipe Luís no topo entre os técnicos do país e pediu a renovação como um presente de fim de ano.

— A gente tem medo de perder o Filipe. Filipinho, pô, tá louco? Melhor treinador do Brasil hoje, atualmente. Então espero que ele renove o quanto antes pra dar alegria à Nação nesse final de ano — disse o lutador.

José Aldo com a bandeira de torcida do Flamengo no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Na contramão da preocupação, o influenciador Negrete preferiu manter a fé no "contrato vitalício". Para ele, não existe outro cenário possível que não seja a permanência do comandante do tetra da Libertadores.

— Esquece, Filipe Luís não vai embora, já falei. O dia que o Flamengo levantou o caneco lá em Lima eu falei: contrato vitalício, deixa o Filipinho aqui, casa, praia. Não tem outro nome, Filipe Luís eternamente no Flamengo — cravou.

Entenda o impasse da renovação entre Flamengo e Filipe Luis

A ansiedade dos famosos tem fundamento. A novela ganhou novos contornos nas últimas horas. O presidente BAP estipulou este domingo (28) como a data limite para que Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís, aceite a proposta do clube. Caso a resposta seja negativa, o Flamengo iniciará a busca por um novo técnico.

Os pontos de discórdia:

Valores: Segundo apuração do Lance!, Filipe Luís pediu cerca de R$ 3 milhões mensais (livres de impostos) para ele e sua comissão técnica (formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares).

A visão do clube: O Flamengo entende que a oferta apresentada já inclui uma valorização justa pelos títulos conquistados (Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca) e bateu o pé: não pretende aumentar os cifras.

Queda de braço: A negociação virou um duelo entre o diretor de futebol José Boto e o superagente Jorge Mendes. Nenhuma das partes parece disposta a ceder.

Apesar da tensão e do ultimato, ainda existe otimismo interno. Filipe Luís quer ficar e o Flamengo quer que ele fique. Além disso, o treinador ainda não possui as licenças necessárias da UEFA (Licença PRO e tempo de experiência) para assumir imediatamente um grande clube na Europa, o que torna a permanência no Rio de Janeiro o caminho mais lógico para sua carreira no momento.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.