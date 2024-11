Fotógrafo é atingido por bomba e levado à hospital durante final da Copa do Brasil

Torcedores do Atlético-MG arremessaram bombas e tentaram invadir o gramado da Arena MRV na final da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 08:40 • Belo Horizonte (MG)

Um dos fotógrafos presentes na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, Nuremberg Maria José foi vítima de uma das bombas arremessadas por torcedores, na Arena MRV. O profissional foi levado para o Hospital João XXIII para passar por uma cirurgia.

Em nota, a Federação Mineira de Futebol (FMF) repudiou os atos praticados no estádio do Galo e se solidarizou com Nuremberg e seus familiares. O fotógrafo teve três dedos quebrados e rompeu tendões, segundo a reportagem do "UOL".

- A FMF se solidariza com o fotógrafo NUREMBERGUE JOSE MARIA, ferido por uma bomba no jogo da final da Copa do Brasil na Arena MRV, e deseja sua pronta recuperação.

Além da FMF, a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (Arfoc-MG) também publicou uma nota oficial em suas redes sociais repudiando o ocorrido na Arena MRV. O Atlético-MG pode ser punido por conta dos atos de vandalismo praticado por parte de sua torcida.

- A Arfoc-MG vem a público expressar seu veemente repúdio aos acontecimentos na Arena MRV durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil. Mais uma vez, os fotógrafos e todos os demais profissionais da imprensa que estavam trabalhando neste jogo se viram vítimas de atos violentos e covardes de torcedores do Atlético-MG. Todos, sem exceções, tiveram a integridade física ameaçada, inclusive os seguranças do estádio que estavam para fazer a segurança. Os associados da Arfoc-MG, Arfoc's Rio, São Paulo e os demais profissionais de imprensa foram atingidos por bombas, copos de cerveja, refrigerante e água lançados por torcedores. Sendo que um dos associados teve o banco quebrado por causa da explosão da bomba e equipamentos molhados. Outros fotógrafos também relataram a mesma situação. O caso mais grave foi de um fotógrafo que foi atingido por uma bomba que explodiu debaixo do seu pé. Teve que ser socorrido e levado para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia, pois teve três dedos quebrados, rompimento de tendões e corte no pé - diz parte da nota.

Vandalismo na súmula da final da Copa do Brasil

Os atos de vandalismo praticados por torcedores do Atlético-MG foram relatados na súmula do árbitro Raphael Claus. Além das bombas, o responsável pela condução do jogo denunciou tentativas de invasões no gramado.

- Foram arremessados bombas no gramado explodindo próximo dos jogadores aos 9 minutos, 49 minutos, 50 minutos e 52 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Informo ainda que também foram arremessados copos plásticos no gramado aos 6 minutos, 45 minutos, 51 minutos e 82 minutos, vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante. Após o gol da equipe visitante, durante a comemoração, foram arremessados diversos objetos no campo de jogo vindo da arquibancada onde estava localizada a torcida mandante, na direção dos jogadores que estavam comemorando e também na direção da área técnica da equipe visitante. nesse momento a partida ficou paralisada por 7 minutos. Informo também que nesse momento de paralisação um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo sendo contido e retirado pelos seguranças. Momentos antes do início da premiação houve uma tentativa de invasão por parte de torcedores da equipe mandante de forma ostensiva, sendo contida pela segurança privada e posteriormente com o auxílio da polícia militar, que inclusive utilizou bombas de efeito moral para conter a referida tentativa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se pronunciou oficialmente sobre as cenas lamentáveis vistas na Arena MRV, mas também sobre Nuremberg Maria José. O Atlético-MG pode ser punido por conta do tumulto e da confusão em seu estádio.

Raphael Claus observa confusão na Arena MRV na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)