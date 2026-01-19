Odinei Ribeiro celebra nova casa e explica saída da Globo: 'Realizar sonhos'

Conteúdo Especial

Buscando novos objetivos na carreira, o narrador Odinei Ribeiro, uma das principais vozes dos canais SporTV por 18 anos, pediu demissão da Globo no início do mês e já tem um novo projeto para 2026. Trata-se do canal GOAT, que busca realizar a maior cobertura dos pré e pós-jogos da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jornalista se emocionou ao revelar os motivos que o levaram a tomar essa decisão.

- Eu trabalhei 18 anos na Globo de São Paulo, mais quatro anos na afiliada da Globo, na TV Tribuna. Não quero chorar, sou um cara muito emotivo, eu perdi os meus pais, não tenho filhos e nos últimos anos perdi muitos amigos, fui no velório de muitos deles e quando saía, fazia uma reflexão: "O que mais eu quero para minha vida?". O que eu queria era realizar sonhos profissionais e pessoais, e talvez na Globo eu não fosse mais realizá-los. Dentre algumas ideias, conhecer o mundo, assistir jogos importantes fora do Brasil e também sempre tive o desejo de morar fora do Brasil. Desde 2009 eu vou aos Estados Unidos, o que era impossível de imaginar quando era criança, mas quando eu conversei com o pessoal da Globo, a minha ideia era exatamente essa. Ficar seis meses fora, e no caso, no país da Copa do Mundo, assistir alguns jogos por lá, encontrar amigos e quando acabasse eu retornaria para o Brasil. Então, o principal motivo foi: realizar sonhos. A Globo é espetacular, mas talvez, alguns sonhos que ainda quero realizar, a Globo não realizaria - disse o narrador.

O acerto com o Canal GOAT aconteceu logo após sua saída da Globo. No entanto, Odinei deixou claro que não havia conversado com nenhum canal antes de acertar seu desligamento com a emissora. Segundo ele, o motivo que o levaram a remanejar a rota foi a oportunidade de realizar seus sonhos e cobrir a Copa do Mundo de 2026.

- Eu e o GOAT é uma tabelinha muito especial. Eu quero deixar bem claro, quando eu saí da TV da Globo eu não tinha proposta de nenhum canal. Eu não havia conversado com nenhum canal, até porque, poucas pessoas sabiam do meu desejo de ir para os Estados Unidos, fazer alguns conteúdos sobre a Copa do Mundo, reencontrar amigos e viver novas experiências até o final da competição. Quando eu saí da Globo, oficialmente eu tive o interesse da GOAT, mas outros canais também me procuraram. Eu me interessei pelo GOAT, porque eles tem um projeto de Copa do Mundo. Então, vamos fazer um barulho juntos por lá, a emissora vai levar uma equipe com mais de 30 profissionais, vão fazer um barulho bem legal durante os pré-jogos, intervalos e pós-jogos. Então, eles me convidaram e estou muito feliz, porque é a realização do meu sonho - destacou.

Natural de Itanhaém, município localizado na Região Metropolitana da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, Odinei Ribeiro revelou de onde surgiu sua paixão pelo esporte. Segundo o narrador, tudo começou com narrações em jogos de futebol de chão, que jogava no chão da casa de seus pais.

- Eu desde criança jogava futebol, morei num bairro chamado Ivoty, onde as ruas tinham nomes de países na época de minha juventude. Então, eu morava na Colômbia, mas tinha Chile, Argentina, Perú, Paraguai, Uruguai… E desde a minha primeira Copa do Mundo, em 1978, mais ainda em 1982, eu ficava assistindo aos jogos e assim que terminava, íamos para as ruas jogar nosso futebol com caixote. Sem contar que eu era completamente apaixonado por futebol e ia ver os amigos jogando no bairro onde narrei o meu primeiro jogo, eles eram meus primeiro ídolos. Na minha família não tem nenhum esportista de verdade, só um dos meus irmãos que chegou a jogar futebol amador na cidade. Eu já tinha começado a narrar futebol de botão no chão da minha casa, quando o meu pai, que era pintor, e minha mãe, vendedora de produtos cosméticos, ganhou um estrelão (campo de futebol de botão) empenado do dono da casa que ele pintava. Eu desempenei ele e esse estrelão virou meu campo, eu viajava narrando com ele em todos os estádios e estados do Brasil. Foi assim que eu comecei a trabalhar com o esporte - comentou.

Odinei Ribeiro ao lado do Rei Pelé durante sua juventude (Foto: Reprodução)

Odinei Ribeiro relembra início da carreira e comenta 'parceria' com Neymar

Por coincidência do destino, a carreira de Odinei Ribeiro conta com o apoio de um personagem que o acompanha até os dias de hoje. Seu primeiro trabalho na Globo aconteceu através da TV Tribuna, afiliada da emissora na região da Baixada Santista. Ali, o narrador cobriu Copa TV Tribuna de Futsal e o surgimento do craque Neymar.

De lá para cá, Odinei seguiu acompanhando o camisa 10 do Santos em momentos marcantes de sua carreira no futebol brasileiro. O narrador revelou ainda que chegou a receber um vídeo de Neymar, quando ainda atuava pelo Barcelona, agradecendo pelo período em que o jornalista cobriu sua carreira, antes mesmo de se juntar ao Peixe.

- Guardada as devidas proporções, a minha carreira acompanhou a carreira do Neymar. Eu trabalhava na TV Santa Cecília, emissora do Marcelo Teixeira, atual presidente do Santos,e foi muito importante esse período para mim, graças a TV Santa Cecília, eu me formei em jornalismo. Eu não tinha condições financeiras para pagar a faculdade, ganhava muito pouco, depois fui chamado para narrar os campeonatos da TV Tribuna. Dentre eles, a Copa TV Tribuna de Futsal e eu tive o privilégio de narrar dois anos do Neymar. No primeiro ano, ele foi para a decisão e perdeu, mas já era o protagonista, e no segundo ano, saiu campeão. Ele tem um respeito grande pela minha carreira, assim como eu tenho pela carreira dele. Inclusive, quando ele estava no Barcelona, ele gravou um vídeo de agradecimento por esse período que eu transmiti jogos dele. Olha só que loucura, transmiti ele com 13 anos, antes de jogar pelo Santos, narrei o primeiro gol dele na Copinha e transmiti com exclusividade pelo Sportv a despedida dele, que também marcou a estreia do Gabigol pelo Santos - finalizou.