O programa Fut&Papo recebe, nesta segunda-feira (19/01), às 19h, o ex-jogador Aílton como convidado especial para comentar as principais notícias da semana do futebol, analisar as rodadas dos campeonatos estaduais e relembrar momentos marcantes de sua carreira, em um programa que alia informação, memória e debate.

O meia construiu uma trajetória talhada por gols decisivos e passagens relevantes pelo futebol brasileiro e internacional. Aílton protagonizou um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira ao marcar, oficialmente, o gol do histórico título carioca do Fluminense em 1995. Na ocasião, Aílton fez toda a jogada do terceiro gol sobre o Flamengo, mas quem empurrou a bola para dentro, de barriga, foi Renato Gaúcho. Porém, a súmula da partida registra o gol para Aílton.



No ano seguinte, o meia voltou a demonstrar sua capacidade decisiva ao marcar o gol que garantiu o título brasileiro de 1996 para o Grêmio. Além disso, ele também levantou o título nacional no lendário time do Flamengo em 1987.

Apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht, o Fut&Papo passa a integrar a programação do Lance! a partir de 2026, ampliando o alcance de um projeto que se consolidou como espaço de análise, resenha e valorização da história do futebol brasileiro.

Desde sua criação, o programa já recebeu nomes importantes do futebol brasileiro, como Bebeto, Sávio, Athirson, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Nunes, entre outros ídolos que ajudaram a construir capítulos marcantes da história do esporte nacional.

