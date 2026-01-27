Novo time de Deyverson vira assunto: 'Vai dar trabalho na Libertadores'

Após rescindir com o Fortaleza, o atacante Deyverson foi anunciado como o novo reforço da LDU-EQU. A chegada surpreendeu o mercado sul-americano, já que muitos esperavam seu retorno a clubes brasileiros de menor expressão. O Lance! apurou que o atacante já tinha manifestado o desejo dessa saída, visto que não treinou com o grupo na atual temporada.

A negociação foi anunciada nesta terça-feira (27) pelo clube de Quito, que busca fortalecer seu elenco para a disputa da Copa Libertadores. A transferência surpreendeu diversos internautas, que comentaram o novo destino do jogador.

Deyverson reforça a LDU

O histórico do jogador em competições continentais pesou na decisão da LDU. Deyverson marcou o gol do título da Libertadores de 2021 pelo Palmeiras, fator determinante para o interesse do clube equatoriano, conhecido como "Rei de Copas" em seu país.

A expectativa é que Deyverson contribua nas ambições da LDU na Libertadores. O clube equatoriano pretende desafiar equipes brasileiras e argentinas na competição continental. Agora,o jogador enfrentará o desafio de atuar em Quito, cidade localizada a 2.850 metros acima do nível do mar, condição que exigirá adaptação física específica.

Apesar de ser considerado um "showman", Deyverson é valorizado por sua entrega em campo e pela "malandragem" que traz ao time, sabendo provocar adversários, conquistar faltas e controlar o ritmo das partidas quando necessário.

Deyverson reforça LDU do Equador para Libertadores após sair do Fortaleza (Foto: Divulgação/X)

Fortaleza anuncia saídas no elenco

O rebaixamento para a Série B complicou a situação financeira do Tricolor, que precisou abrir mão de vários nomes do seu elenco.

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, nos últimos dias, as rescisões com o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.

