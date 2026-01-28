Novo término: veja a linha do tempo da relação de Léo Pereira e Karoline Lima

Acabou. A influenciadora Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Através de uma publicação nas redes sociais, nesta terça-feira (27), ela revelou a decisão e contou bastidores da separação. Diante do cenário, o Lance! fez uma retrospectiva da relação do casal.

Início midiático

Antes de anunciar um relacionamento com o zagueiro rubro-negro, Karoline foi casada com Éder Militão, com quem teve uma filha: Cecília. Em meio às polêmicas do antigo casal, Léo Pereira anunciou a separação da modelo Tainá Castro, mãe de seus dois filhos: Helena e Matteo, e oficializou o namoro com a influenciadora.

Éder Militão e Karoline Lima namoraram entre 2021 e 2022, e o conturbado término, que envolveu até processo judicial, foi anunciado quatro dias antes do nascimento da filha dos dois. A influenciadora assumiu namoro com o jogador Léo Pereira, do Flamengo, em fevereiro, e em maio, Militão assumiu relacionamento com Tainá, ex de Léo Pereira. De cara, a situação chamou a atenção de internautas nas redes sociais.

Desde o início do relacionamento, Karoline foi abraçada pela torcida do Flamengo. Não à toa, o zagueiro recebeu um apelido carinhoso de parte dos torcedores: "Karolino", em homenagem à amada.

Karoline presente em um jogo do Flamengo, no Maracanã (Foto: Reprodução/Instagram)

Alfinetadas nas redes sociais

Na primeira declaração para Léo Pereira, a influenciadora fez questão de alfinetar seu ex-marido. Através das redes sociais, ela agradeceu por ter conhecido o jogador do Flamengo e o classificou como "homem de verdade".

— Antes de tudo, eu preciso me desculpar. Me desculpar porque muitas vezes abri a boca pra dizer que eu era melhor sozinha. O Léo me mostrou quem é a verdadeira Karoline. Eu nunca fui nada do que eu achava que era. Eu não tenho nem metade dos defeitos que eu achei que eu tinha. Com o Léo, a vida é leve. É gostosa, divertida, é uma aventura. Quantas e quantas vezes ele me agradeceu por estar com ele, me agradeceu por fazer ele feliz… Ah amor, se você soubesse que a pessoa mais agradecida do mundo sou eu. Eu te amo por tudo que você é pra mim, pros nossos filhos, pra nossa família. Eu te amo por ser um homem de verdade, parceiro, compreensível, que me apoia e me admira. Que tem orgulho de mim, e eu de você — destacou.

Embates entre os casais

No início do ano, Tainá Castro pediu que Karoline deixasse de postar fotos de seus filhos com Léo Pereira em suas redes sociais. Após o assunto repercutir, a influenciadora fez um pronunciamento em suas redes sociais.

Karoline questionou o pedido da antiga companheira do zagueiro do Flamengo e pontuou sobre o fato de Tainá também realizar publicações com imagem de Cecília, filha dela com Éder Militão.

Clima tenso na reta final

Nas últimas semanas, o ex-casal viveu momentos de tensão quando Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira, veio a público expor o zagueiro. A 'treta' mais recente foi desencadeada por uma intimação judicial recebida pelo zagueiro do Flamengo, relacionada a uma suposta dívida de pensão alimentícia. Karoline e Tainá deram versões conflitantes sobre o caso, trocando acusações públicas nas redes sociais.

O conflito entre o defensor rubro-negro e Tainá é antigo, mas se intensificou em agosto. No final do mês, Tainá divulgou comunicado oficial para esclarecer questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia de seus filhos com o zagueiro, Helena e Matteo.

O documento confirma que o jogador do Flamengo efetuou um depósito financeiro depois de receber notificação judicial sobre valores pendentes, reconhecendo assim a existência da dívida. Contudo, segundo o comunicado, Léo Pereira não realizou o pagamento integral do montante estipulado na intimação judicial, questionando parte do valor cobrado.

Tainá Costa e Éder Militão x Karoline Lima e Léo Pereira (Foto: Divulgação)

Retorno do relacionamento

Em setembro de 2025, Karoline havia confirmado à revista Quem o término anterior com o jogador. Na época, ela deixou de seguir Léo e apagou as fotos do casal das redes sociais. Quando questionada em entrevista ao portal Leo Dias se havia sido traída, respondeu: "Até onde eu sei…". Quando perguntada se ainda amava Léo, Karoline disse: "Claro que sim, se eu falar que não é porque eu nunca amei."

Os rumores da reconciliação anterior começaram no fim de outubro de 2025, quando perfis de entretenimento relataram que o ex-casal teria sido visto almoçando no Rio de Janeiro. Na mesma semana, Karoline se preparou para assistir a um jogo do Flamengo vestindo a camisa do time e exibindo sua bolsa em formato de coração vermelho, considerada um amuleto da sorte e símbolo do relacionamento deles.

Antes da reconciliação em outubro de 2025, Léo Pereira havia demonstrado interesse em reatar. Durante a comemoração do título do Flamengo no Brasileirão, o jogador fez um gesto de coração, símbolo que costumava dedicar à modelo. Em outra ocasião, durante uma festa do Flamengo em comemoração aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Léo fez uma declaração pública para Karoline: "Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo."

Novo término

Karoline decidiu fazer o comunicado público para evitar especulações sobre o fim do relacionamento na última terça-feira (27). Em uma mensagem aberta, ela explicou que a decisão de retomar o namoro no final do ano passado foi consciente. A influenciadora também explicou a nova separação.

— Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de eu dar espaço pra todo esse murmurinho, essas suposições, eu prefiro ser bem clara e objetiva, como eu sempre fui. O fato é que eu e o Léo não estamos mais juntos, não somos mais um casal. Tem uma semana que a gente acabou. A gente tinha, sim, retomado nosso relacionamento no final do ano passado e acho que foi importantíssimo, foi uma escolha extremamente consciente e não tenho arrependimento com relação a isso — iniciou a influenciadora, antes de terminar.

— Acho que a gente precisava entender se era realmente tão bom quanto a gente lembrava que era ou tão ruim quanto a gente lembrava que era. Foi meio que um tira-teima isso tudo, e tá tudo bem também. Tudo isso me levou a um ponto de refletir sobre quem eu sou, quem eu quero ser, sobre meus objetivos, meus planos, meus sonhos, o que eu quero fazer da minha vida e as coisas que eu quero conquistar. E pra tudo isso eu preciso trilhar novos caminhos. Nem todo fim de ciclo precisa ser negativo. Muito pelo contrário: é maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar, e é isso que eu estou fazendo — concluiu.