Luxemburgo exalta Estêvão e pede mudança a Abel no Palmeiras: ‘Muito talento para ficar do lado do campo’

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 10:29 • São Paulo (SP)

Um dos treinadores mais vitoriosos da história do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo acumula cinco passagens e oito títulos pelo clube paulista. Fora de atividade desde 2023, quando deixou o comando do Corinthians, o treinador exaltou as qualidades de Estêvão e fez um pedido tático a Abel Ferreira.

- Adoro Abel (Ferreira), é gente boa pra caramba. Abel, dá um jeito de botar o Estêvão para dentro - disse o treinador em entrevista ao "Charla Podcast".

- Ele é muito talento para ficar do lado do campo dando drible ali, cara. Ele vai fazer drible e vai botar os caras na cara do gol. Ele joga demais ali pelo lado, se é o que eles entendem pro futebol hoje. Mas eu não desperdiçaria um jogador daquele jogando por dentro, sendo um cara que vai sair pra direita, esquerda, solto, podendo dar drible, podendo fazer o que ele quer - completou.

Cria das categorias de base, ele recebeu sua primeira oportunidade como profissional em 2023 e se consolidou como peça-chave na equipe de Abel Ferreira após a conquista do Paulistão contra o Água Santa. Na atual temporada, o jovem acumula 14 gols e nove assistências, além de liderar a artilharia do Campeonato Brasileiro.

O bom desempenho no Palmeiras garantiu, inclusive, as primeiras convocações de Estêvão para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estêvão comemora gol do Palmeiras sobre o Grêmio, no Allianz Parque, em partida válida pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 20 de novembro, quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. Com 64 pontos, o Verdão permanece a quatro do Botafogo, líder da competição.

Novamente rivais na luta pelo título nacional, as equipes ainda se enfrentam nesta edição, no Allianz Parque, em partida válida pela 36ª rodada.