A novela de Andreas Pereira no Palmeiras tem incomodado alguns torcedores, que usaram as redes sociais para deixar sua opinião. O clube alviverde tem o meio-campista do Fulham como principal nome para reforçar o elenco na temporada de 2025.

No entanto, as indefinições das negociações entre o Verdão e o time inglês têm gerado críticas por parte dos palmeirenses, que acreditam que o jogador não deseja retornar ao Brasil.

"Palmeiras deveria encerrar logo essa novela com o Andreas Pereira. Está perdendo muito tempo", opinou um torcedor. "Essa novela com o Andreas Pereira já irritou já, cada dia uma coisa nova... se quisesse vir, já tava aqui", desabafou outro.

O nome do ex-Flamengo foi ligado ao Palmeiras pela primeira vez no meio de dezembro, quando a redação do Lance! confirmou, após notícia do jornalista italiano Fabrizio Romano, de um possível interesse na contratação.

À época, torcedores comemoraram a possibilidade de chegada do camisa 18 dos Cottagers, que tem contrato até o fim do primeiro semestre de 2026. No entanto, a história mudou após as semanas de indefinições e empecilhos.

Confira outras reações da web

Como está a situação entre Palmeiras e Andreas Pereira?

O Palmeiras tem Andreas Pereira como o principal foco desta janela de transferências. A diretoria aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, sobre a proposta enviada pelo jogador.

O valor apresentado ao time inglês foi de 20 milhões de euros fixos (R$ 125 milhões), com a possibilidade de acréscimos através de bonificações por metas atingidas.

No entanto, apesar do interesse, os dirigentes do Verdão mantém outras opções no radar e monitora o mercado enquanto aguarda uma definição.

