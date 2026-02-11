Europeus não perdoam atuação de ex-Vasco na Inglaterra: 'Ainda pior'

Muitos torcedores europeus se revoltaram com a atuação de um jogador formado nas categorias de base do Vasco. Nesta quarta-feira, o Aston Villa venceu o Brighton por 1 a 0, com gol no final, mas Douglas Luiz não foi poupado das críticas nas redes sociais.

Depois de um duelo morno, Jack Hinshelwood marcou um gol contra aos 42 minutos do segundo tempo e decretou a derrota do Brighton. Douglas Luiz foi titular do Aston Villa, mas a vitória não eximiu o cria do Vasco das críticas.

Nas redes sociais, muitos ingleses criticaram a atuação de Douglas Luiz na partida válida pela 26° rodada da Premier League. Veja os comentários sobre o jogador revelado pelo Vasco com tradução abaixo:

Douglas Luiz, ex-Vasco, em apresentação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/X)

Veja comentários sobre o cria do Vasco

Tradução sobre o jogador revelado pelo Vasco: Achei que a venda de Douglas Luiz foi uma jogada de mestre, ele estava na segunda metade daquela temporada. Ele está ainda pior agora.

Tradução sobre o meio-campista brasileiro: O plano de #AVFC tem sido chutar a bola para longe para Bailey desde que ele entrou em campo - e meu Deus, como eles precisam que ele dribla seu marcador. A dupla de meio-campistas do Villa teve uma atuação ruim esta noite, especialmente Douglas Luiz. Mas Onana sai para a entrada de Alysson, com Barkley recuando mais. Abraham entra no lugar de Watkins.

Tradução sobre o cria do Vasco: Douglas Luiz foi trazido de volta por causa do clima e da nostalgia. Eu tinha me esquecido completamente de como ele era péssimo.

Tradução sobre o cria do Vasco: A troca de Tielemans por Douglas Luiz é a maior desvalorização que consigo me lembrar.

