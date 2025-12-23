Palmeiras finaliza cronograma especial para Paulinho, joia e demais lesionados

Parte do elenco do Palmeiras permaneceu em São Paulo para cumprir um cronograma especial de recuperação física com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), na Academia de Futebol, após o término da temporada.

O grupo é formado pelo atacante Paulinho, além de Lucas Evangelista, Felipe Anderson e o jovem Figueiredo, destaque das categorias de base. O trabalho, iniciado após o último compromisso do clube no ano, estendeu-se até esta terça-feira, 23 de dezembro.

Agora, o quarteto entra em período de férias, assim como o restante do elenco. A reapresentação está marcada para 4 de janeiro, pouco menos de uma semana antes da estreia da equipe na temporada, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

O processo, comandado por membros do departamento médico do Palmeiras, tem como objetivo acelerar a recuperação de atletas lesionados visando ao início de 2026. Weverton, que perdeu a reta final da temporada em razão de uma lesão na mão, avançou no tratamento e foi liberado para as férias.

Paulinho na Academia de Futebol, CT do Palmeiras, no último dia de cronograma de recuperação em 2025 (Foto: Reprodução)

Palmeiras adota cautela com Paulinho

Fora dos gramados desde o término do Mundial de Clubes, em meados do ano, Paulinho segue em processo de recuperação após nova cirurgia na canela e ainda não tem data definida para ficar à disposição da comissão técnica.

O Palmeiras adota cautela no tratamento após o atacante atuar com dores no primeiro semestre e não contará com o camisa 10 no início da próxima temporada.

- Paulinho se encontra aproximadamente com quatro meses e meio de pós-operatório, de uma revisão de uma fratura por estresse da tíbia. Isto é um período digamos curto para o processo de recuperação dele, a gente sabia quando entrou neste novo procedimento que seria um período maior de recuperação - afirmou Pedro Pontin, coordenador médico do Palmeiras, em entrevista recente.