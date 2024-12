O Fluminense se encontra com poucas opções de atacantes de lado de campo no elenco e com necessidade de reforços para 2025. No entanto, o clube trata como prioridade atual a definição do próximo treinador.

No plantel, o Tricolor conta com Keno, Kevin Serna e Jhon Arias, enquanto Marquinhos e Lucumí retornaram de seus empréstimos. Yony González também não permanecerá e está em busca de novas equipes para a próxima temporada.

Embora não seja propriamente um atacante de lado de campo, John Kennedy está negociando sua saída para o Pachuca, do México. Por outro lado, Jhon Arias aguarda uma proposta da Europa e pode deixar o Fluminense com apenas dois jogadores de mais peso na posição.

Além de Keno e Serna, o Tricolor conta com o jovem Isaac, que foi aproveitado em apenas sete partidas no último Brasileirão. Por conta disso, o setor precisará ser reforçado para dar opções ao futuro técnico, uma vez que é uma posição chave dentro da equipe.

O Fluminense está bem servido com três centroavantes, como Germán Cano, Kauã Elias, que despontou em 2024, e Lelê, que se recupera de lesão. Mas haverá a necessidade de dar uma resposta principalmente em caso de saída de Jhon Arias, que vem sendo um dos principais atletas do Time de Guerreiros desde 2022.

Fluminense no mercado

Embora esteja conversando com Mano Menezes por uma renovação, o Fluminense segue sem um nome certo para comandar a equipe em 2025. Com isso, o clube vem atuando sem muita força no mercado de contratações até o momento.

Enquanto isso, o Tricolor vem tomando decisões quanto saídas de atletas que não estão nos planos para os próximos anos. Nesse sentido, Felipe Alves, Yony González, Marquinhos e Lucumí já deixaram o clube. Espera-se que John Kennedy, Gabriel Pires sejam negociados, enquanto Felipe Melo, Diogo Barbosa e Manoel estão em fim de contrato e com situações indefinidas.