menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Flamengo x Sport revolta torcedores: 'Está de brincadeira'

Equipes vão empatando em 0 a 0 no Maracanã

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 01/11/2025
21:38
Plata jogador do Flamengo durante partida contra o Sport no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraPlata jogador do Flamengo durante partida contra o Sport no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Sport estão se enfrentando, neste sábado (1°), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

O jogo começou como todos esperavam: pressão do Flamengo no Sport. Até aqui, porém, a bola não balançou as redes do Maracanã. Bruno Henrique e Samuel Lino tiveram boas chances, mas não finalizaram bem.

➡️Lance de Gabigol em jogo do Cruzeiro viraliza: 'Flamengo pelo amor de Deus'

Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros se revoltaram com a chance perdida pelo ídolo Bruno Henrique em Flamengo x Sport. Ele recebeu sozinho dentro da área, mas acabou chutando para longe do gol. Veja os comentários e o lance abaixo:

continua após a publicidade
Plata jogador do Flamengo durante partida contra o Sport no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)
Plata jogador do Flamengo durante partida contra o Sport no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Veja lance em Flamengo x Sport e reação da web

Escalação do Rubro-Negro

Depois de se classificar para a final da Libertadores, Filipe Luís definiu o time para Flamengo x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou com o Racing, por 0 a 0, depois de vencer no jogo de ida por 1 gol de vantagem.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.

continua após a publicidade

Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.

Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Rubro-Negro chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.

A decisão de Filipe Luís de botar Arrascaeta no banco em Flamengo x Sport dividiu opinião entre os torcedores.

Lance!
Lance!
River Plate é o atual campeão da Libertadores
Nacional, do Uruguai
Lance!
FBL-LIBERTADORES-OLIMPIA-FLAMENGO
colo-colo-libertadores
Fluminense 3 x 1 LDU - 2008

Brasil: 25 títulos.

(ANDRÉ MOREIRA/ ESTADÃO)

  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: River Plate é o atual campeão da Libertadores
  • Miniatura da imagem: Nacional, do Uruguai
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: FBL-LIBERTADORES-OLIMPIA-FLAMENGO
  • Miniatura da imagem: colo-colo-libertadores
  • Miniatura da imagem: Fluminense 3 x 1 LDU - 2008

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias