Gol perdido em Flamengo x Sport revolta torcedores: 'Está de brincadeira'
Equipes vão empatando em 0 a 0 no Maracanã
Flamengo e Sport estão se enfrentando, neste sábado (1°), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nas redes sociais.
O jogo começou como todos esperavam: pressão do Flamengo no Sport. Até aqui, porém, a bola não balançou as redes do Maracanã. Bruno Henrique e Samuel Lino tiveram boas chances, mas não finalizaram bem.
Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros se revoltaram com a chance perdida pelo ídolo Bruno Henrique em Flamengo x Sport. Ele recebeu sozinho dentro da área, mas acabou chutando para longe do gol. Veja os comentários e o lance abaixo:
Veja lance em Flamengo x Sport e reação da web
Escalação do Rubro-Negro
Depois de se classificar para a final da Libertadores, Filipe Luís definiu o time para Flamengo x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou com o Racing, por 0 a 0, depois de vencer no jogo de ida por 1 gol de vantagem.
O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.
Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.
Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.
Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Rubro-Negro chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.
A decisão de Filipe Luís de botar Arrascaeta no banco em Flamengo x Sport dividiu opinião entre os torcedores.
