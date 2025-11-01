Gol perdido em Flamengo x Sport revolta torcedores: 'Está de brincadeira'

Flamengo e Sport estão se enfrentando, neste sábado (1°), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e um gol perdido no primeiro tempo causou muita revolta nas redes sociais.

O jogo começou como todos esperavam: pressão do Flamengo no Sport. Até aqui, porém, a bola não balançou as redes do Maracanã. Bruno Henrique e Samuel Lino tiveram boas chances, mas não finalizaram bem.

Nas redes sociais, os torcedores rubro-negros se revoltaram com a chance perdida pelo ídolo Bruno Henrique em Flamengo x Sport. Ele recebeu sozinho dentro da área, mas acabou chutando para longe do gol. Veja os comentários e o lance abaixo:

Plata jogador do Flamengo durante partida contra o Sport no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Veja lance em Flamengo x Sport e reação da web

Escalação do Rubro-Negro

Depois de se classificar para a final da Libertadores, Filipe Luís definiu o time para Flamengo x Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou com o Racing, por 0 a 0, depois de vencer no jogo de ida por 1 gol de vantagem.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Bruno Henrique; Lino, Plata e Carrascal.

Na véspera da partida, o Flamengo divulgou a atualização do departamento médico. Léo Ortiz, com dores, está fora. Assim como Alex Sandro, que passa por controle de carga. Jorginho, com lesão na coxa direita, também não fica à disposição.

Cebolinha, que deixou o departamento médico, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia. Já Pedro segue se recuperando de problema no braço direito.

Classificado para a final da Libertadores após o empate com o Racing, o Rubro-Negro chega confiante para enfrentar o Sport pelo Brasileirão. O Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na cola do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca está na segunda posição, com 61 pontos, enquanto o paulista está em primeiro com 62.

A decisão de Filipe Luís de botar Arrascaeta no banco em Flamengo x Sport dividiu opinião entre os torcedores.