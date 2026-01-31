Jogadores do Flamengo marcam presença em aniversário de Romário

O ex-jogador Romário comemorou seus 60 anos, na última sexta-feira (30), em uma festa na própria casa. Para a ocasião, o atacante Gonzalo Plata, e os meias Jorge Carrascal e Erick Pulgar, do Flamengo, marcaram presença no evento.

Além do trio rubro-negro, outras personalidades do meio esportivo também estiveram na festa. Os ex-jogadores André "Balada", Fellipe Bastos e Djalminha, atuais comentaristas da Globo e Cazé TV, também prestigiaram o evento.

Para comemorar os 60 anos, Romário proporcionou uma festa para cerca de mil convidados. O evento teve a presença da imprensa e contou com as atrações da banda 3030, que tocou no início da festa, sendo sucedida pelo cantor Thiago Martins, que animou os convidados do Baixinho com muito samba e pagode.

60 anos de Romário

O ex-jogador comemora mais um ano de vida em meio a um período de sucesso na vida profissional. Dentro dos gramados, o tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 ainda joga pelo time Master do América, clube o qual é atual presidente.

Na vida política, o ex-jogador ocupa o cargo de Senador da República. Nos negócios, ele comemorou recentemente um ano de vida da Romário TV, canal no Youtube com mais de 500 mil seguidores.

