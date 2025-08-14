Botafogo e Palmeiras começam a trilhar seu caminho nas oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (14). Jogando no Estádio Nilton Santos, o Glorioso recebe a equipe equatoriana da LDU, às 19h. Enquanto o Verdão visita o Universitário do Perú, no Estádio Monumental de Lima, às 21h30.

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar os resultados das equipes no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Confira.

Previsões para Botafogo e Palmeiras

Botafogo x LDU

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo volta ao mata-mata após se classificar em 2º lugar no Grupo A, com 12 pontos conquistados. A equipe enfrenta a LDU, líder do Grupo C, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.



Vindo de uma goleada por 5 a 0 contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso vai em busca do dever de casa. No entanto, a missão será vazar a sólida defesa equatoriana, que sofreu apenas quatro gols na fase de grupos da competição.



Segundo a IA, o Fogão é favorito para o jogo de ida da Libertadores, mas precisa ficar atento às dificuldades no confronto de volta, em especial a altitude de Quito. Apostando em um resultado, a Grok cravou uma vitória do Botafogo por 2 a 1.

Marlon Freitas e Estrada no duelo entre Botafogo e LDU em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Universitário x Palmeiras

O Palmeiras chega motivado para as oitavas de final da Libertadores, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians. A equipe comandada por Abel Ferreira teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, vencendo todos os seis jogos disputados, marcou 17 gols e sofreu apenas quatro. Líder do Grupo G.

Mesmo jogando fora de casa, a ferramenta de Inteligência Artificial apontou o Palmeiras como favorito para o confronto. De acordo com a Grok, o Verdão sairá vencedor do confronto, também por 2 a 1.

