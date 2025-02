Nota de esclarecimento sobre declaração de Benjamin Back a respeito de Ramón Díaz

Na última terça-feira (18), foi ao ar uma notícia sobre a posição de Benjamin Back a respeito do trabalho realizado por Ramón Díaz no Corinthians, com base em um corte do programa "Arena SB", divulgado nas redes sociais da emissora.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ciente do conteúdo, o comentarista usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre a matéria. Benja ressaltou que não chamou o comandante do time paulista de 'fiasco'. Porém, no trecho divulgado no X/Twitter e usado para a produção da notícia, entende-se tal afirmação.

Veja o corte

No entanto, após ter acesso ao vídeo na íntegra, disponibilizado no canal do Youtube do programa do SBT, houve a confirmação que Benjamin Back não classificou o trabalho de Ramón Díaz como um fiasco. A fala se deu após uma comparação entre o trabalho do argentino com o feito por Luxemburgo na época do Real Madrid.

continua após a publicidade

Durante o programa, Benja analisou o desempenho de Ramón Díaz e afirmou não gostar do trabalho feito pelo comandante do Corinthians, diferentemente de Emerson Sheik, que defendeu o argentino, pois ele 'entende um pouco de Libertadores'.

- Eu não falei que o Ramón Díaz é um fiasco no Corinthians. Eu falei que eu trocaria o treinador fácil para o Brasileirão. Eu tiraria pro Brasileirão.

continua após a publicidade

Após a fala, houve uma discussão sobre uma possível troca no comando do clube para a temporada. Questionado a respeito das opções para o cargo, Benjamin Back citou o português Luís Castro, como prioridade, e o holandês Seedorf.

- Eu traria a primeira opção Luís Castro, o português, que foi treinador do Botafogo. Eu acho que o Corinthians tem time e eu gostaria de ver o Luís Castro. Eu traria um outro holandês aí, eu traria o Seedorf. Vocês podem falar o que for.

➡️Oficial! Neymar será presidente de time na Kings League Brasil