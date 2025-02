Iniciativa contra gramado sintético não é efetiva na CBF, diz jornalista

Alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro, como Neymar, Lucas Moura e Philippe Coutinho, reclamaram, na última terça-feira (18), do uso de gramados sintéticos em estádios do Brasil. Após o assunto tomar conta dos debates em mesas redondas, o jornalista Gilmar Ferreira, do jornal "Extra", previu que a CBF não irá realizar mudanças drásticas.

De acordo com o comunicador, o debate levantado pelos jogadores é válido e pertinente. Contudo, a entidade não estaria disposta a buscar uma solução para determinada questão de fomar imediata. Ele pontuou a presença de campos sintéticos deve se manter para a atual temporada, mesmo após a cobrança dos atletas.

- O movimento deflagrado ontem por jogadores de peso contra a utilização do gramado sintético em estádios brasileiros é um bom sinal. Mostra efetivo interesse da classe pela padronização do jogo e renova discussão importante… não terá efeito prático. Ao menos por enquanto - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Duvido que CBF ou Conmebol vá proibir que Palmeiras e Botafogo deixem de utilizar seus estádios. Ainda mais estando de acordo com parâmetros estabelecidos pela Fifa. Além disso, o último relatório científico sobre o tema foi publicado pela revista inglesa The Lancet, em 2023, não viu correlação entre o campo sintético e o aumento de lesões - concluiu.

Campanha dos jogadores contra o gramado sintético

As manifestações contra determinado tipo de campo aconteceram na última terça-feira (18) e teve o apoio de jogadores consagrados, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick.

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética. Tratam-se do Allianz Parque (Palmeiras), Arena da Baixada (Athletico-PR) e Nilton Santos (Botafogo). Além disso, outros campos contam com o chamado piso híbrido, ou seja, têm gramado natural e sintético misturados - tipo de gramado citado por Júnior no pronunciamento. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, e o Maracanã, principal palco do futebol do Rio de Janeiro, são exemplos de determinada tecnologia.