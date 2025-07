Além de Militão e Endrick, outro jogador da seleção se casou na última sexta

É o dia do amor! Além de Éder Militão e Endrick, outro jogador da Seleção Brasileira se casou na última sexta-feira (18). Lucas Beraldo, zagueiro do Brasil e do PSG, oficializou a união matrimonial com Rafaela Albino, em Itu, São Paulo, no mesmo dia que os companheiros de amarelinha.

Diferente dos compatriotas, Beraldo e Rafaela se casaram em um evento intimista e não postaram detalhes nas redes sociais. O casal já possui um filho de seis meses chamado Benício. Outro jogador da seleção e do PSG, Marquinhos e a esposa Carol foram padrinhos da cerimônia. Nas redes sociais, o zagueiro publicou fotos da cerimônia e celebrou os amigos.

—Casando os amigos que nossa família ama demais! Parabéns @rafaalbino e @lberaldo_, festa maravilhosa, foi incrível participar desse momento. Que Deus abençoe ainda mais essa união! — Disse Marquinhos no instagram.

Assim como Beraldo, Éder Militão se casou em São Paulo

No mesmo dia que Beraldo, Eder Militão se casou em São Paulo. (Foto: Reprodução / Instagram)

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão e a influenciadora digital Tainá Castro oficializaram sua união matrimonial na noite da última sexta-feira (18). A cerimônia aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de 300 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal.

Apesar do número considerável de convidados, o casal optou por uma cerimônia descrita como "intimista", reunindo apenas pessoas que acompanharam de perto seu relacionamento. Os padrinhos da noiva foram Ingrid Araújo, Eva Cannalonga, Nina Aché e Camila Oliveira. Já Éder contou com Vini Jr., Rodrygo, Cleitinho e Luis Amaro como seus padrinhos.

Endrick se casa aos 18 anos em Madrid

Além de Beraldo, Endrick também casou na última sexta. (Foto: Reprodução / Instagram)

O jovem Endrick se casou com a influenciadora Gabrielly Miranda, de 22 anos, nesta sexta-feira (18), em Madrid. No Real Madrid desde 2024, o jogador ainda não engrenou totalmente e tem passado mais tempo no banco do que em campo. Ainda assim, ele é visto como uma grande promessa do clube espanhol.

Os registros do casamento foram compartilhados pelos jovens apaixonados nas redes sociais. Eles estão se casando pela segunda vez. Em 2024, eles casaram em uma celebração também em Madrid, na Espanha, mas com outros convidados.

O casal optou por fazer duas cerimônias para poder sediar uma com familiares e amigos mais íntimos. As fotos são lindas e mostram um casal apaixonado.