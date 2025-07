Ex-jogadores de São Paulo e Corinthians cravam resultado do clássico; veja

O São Paulo recebe o Corinthians neste sábado (19) às 21h, no estádio do Morumbis, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista foi tema central da edição desta sexta (18) do programa "Jogo Aberto", onde os comentaristas dividiram opiniões sobre o resultado do confronto.

As previsões para o Majestoso apresentaram resultados bastante variados entre os participantes do programa. Ídolo do São Paulo, Cicinho foi quem demonstrou maior confiança no Tricolor, apostando em uma vitória por 3 a 1. Marco Aurélio Cunha também previu triunfo são-paulino, com placar de 2 a 0.

Na contramão, Ronaldo Giovaneli, ídolo do Corinthians, foi o único a apostar na vitória do Alvinegro, indicando um resultado de 1 a 0. A maioria dos comentaristas, porém, acredita em empate: João Paulo Cappellanes previu 0 a 0, Edu Dracena, outro ex-Corinthians, e Renata Fan apostaram em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA - SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 21h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. (Técnico: Crespo)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno), Memphis. (Técnico: Dorival)

