De férias, astros do Real Madrid dão show no palco do casamento de Militão

Na última sexta-feira (18), Éder Militão e Tainá Castro oficializaram a união matrimonial em uma cerimônia privada no Palácio Tangará, em São Paulo. No evento, craques do Real Madrid marcaram presença e se aventuraram no palco durante performance do cantor de axé Leo Santana.

Os companheiros de time Militão, Rodrygo, Vinicius Junior e Camavinga chamaram atenção no casamento do zagueiro brasileiro e se arriscaram no palco durante show do Leo Santana. Ao som de "posturado e calmo", os atletas dançaram, cantaram e pularam.

Os jogadores estão de férias desde a eliminação do Real Madrid no Mundial de clubes. O espanhol foi derrotado por 4 a 0 pelo PSG.

Veja momento em que Militão, Rodrygo, Vini Jr e Camavinga dançam no palco

Em casamento de milhões, Militão e Tainá Castro celebram união em São Paulo

Militão e Tainá investiram aproximadamente R$ 2 milhões na celebração. De acordo com o jornal "Extra", o aluguel do salão principal do hotel cinco estrelas custou cerca de R$ 150 mil por um dia, enquanto a apresentação do cantor Gusttavo Lima representou metade do orçamento total, com valor de R$ 1 milhão.

Mesmo com 300 convidados presentes, o casal optou por uma cerimônia descrita como "intimista", reunindo apenas pessoas que acompanharam de perto seu relacionamento. Os padrinhos da noiva foram Ingrid Araújo, Eva Cannalonga, Nina Aché e Camila Oliveira. Já Éder contou com Vini Jr., Rodrygo, Cleitinho e Luis Amaro como seus padrinhos.

Tainá, que já utiliza o sobrenome Militão em suas redes sociais, usou três vestidos diferentes durante o evento. Um deles foi confeccionado pela estilista brasileira Marie Lafayette. A noiva escolheu tons de azul para a decoração, explicando que a paleta de cores foi selecionada para transmitir "serenidade, calma e esperança".

