Saiba como será a festa de aniversário de Vini Jr em sítio no Rio

O jogador Vini Jr. realiza neste sábado (19) e domingo (20) uma festa de aniversário para 500 convidados no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A celebração dos 25 anos do atleta contará com show da cantora Ludmilla e uma escultura gigante do aniversariante.

O evento acontece logo após o casamento de seu amigo Éder Militão com Tainá Castro, que aconteceu na véspera, em São Paulo. Segundo o jornal "Extra", muitos convidados que participarão de ambas as celebrações foram transportados de jatinho entre as duas cidades, pois diversos nomes constam nas duas listas.

A festa manterá elementos de clima junino, seguindo uma tradição dos aniversários anteriores do jogador. A distribuição dos abadás, que garantem acesso ao evento, começou dias antes. O Sítio Lajedo, local escolhido para a celebração, já foi cenário de outros eventos importantes, como o casamento da atriz Viviane Araújo.

Assim como na cerimônia de Militão, o uso de celulares será proibido durante a festa. Uma equipe com mais de 200 pessoas trabalhará no evento, incluindo modelos responsáveis por cadastrar, guardar e devolver os aparelhos apenas na saída. Apenas familiares próximos, amigos íntimos e o próprio aniversariante poderão circular com celulares. Os registros fotográficos ficarão restritos aos fotógrafos oficiais contratados.

Gabriel David, amigo do jogador, presenteou Vini Jr. com uma escultura gigante confeccionada pelo barracão da escola de samba Beija-Flor, que será destaque na decoração. O cardápio da festa, preparado pelo próprio Sítio Lajedo, oferecerá variedade internacional de pratos, com diferentes cozinhas temáticas representando diversos países.

