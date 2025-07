Modelo apontada como affair de Vini Jr chega ao Rio para festa do craque; veja

Apontada como affair de Vini Jr, a modelo espanhola Victoria Ruiz desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (18). O atacante do Real Madrid celebrará seus 25 anos neste fim de semana, em uma festa no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena.

Após chegar à cidade, Victoria seguiu para seu hotel, onde aproveitou a piscina da cobertura com vista para a praia. A presença da modelo no Rio para a festa intensifica as especulações sobre um possível relacionamento com o jogador, embora não haja confirmação oficial.

Rumores sobre um possível relacionamento entre Victoria e o jogador brasileiro circulam há meses. A espanhola tem assistido a partidas do Real Madrid usando camisas com o nome de Vini Jr., além de marcá-lo em publicações nas redes sociais e compartilhar vídeos focados no atleta durante os jogos, principalmente na Copa do Mundo de Clubes.

Festa de aniversário de Vini Jr

A celebração do aniversário de Vini Jr acontecerá em dois dias consecutivos. A cantora Ludmilla está confirmada para realizar um show durante o evento. Local do evento, o Sítio Lajedo, localizado em Vargem Pequena, é conhecido por sediar eventos de grande porte, como o casamento da atriz Viviane Araújo.

O evento reunirá cerca de 500 convidados. Muitos deles participaram também do casamento de Éder Militão e Tainá Castro, que ocorreu na véspera em São Paulo, com transporte de jatinho entre as duas cidades para permitir a presença em ambas as celebrações. Para a organização da festa, foram contratados mais de 200 profissionais.

O uso de celulares será proibido durante a comemoração. Equipes específicas, incluindo modelos contratadas, ficarão responsáveis por cadastrar, guardar e devolver os aparelhos na saída dos convidados. Apenas familiares próximos, amigos íntimos e o aniversariante poderão circular com seus telefones.