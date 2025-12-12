Pedro treina mais uma vez com grupo e aumenta chances de atuar pelo Flamengo no Mundial

Pedro, atacante do Flamengo, participou das atividades desta sexta-feira (12) em Doha, no Catar, e aumenta chances de enfrentar o Pyramids, do Egito. No último treino antes do jogo da semifinal do Mundial, no sábado, o camisa 9 realizou trabalhos com o grupo. Anteriormente, o técnico Filipe Luís comentou a possibilidade do atacante ganhar minutagem.

continua após a publicidade

Na quinta, Pedro participou, parcialmente, das atividades com os demais jogadores. O camisa 9 correu e fez trabalhos com bola. Já nesta sexta, o jogador apareceu, em um vídeo publicado pelo Flamengo, realizando exercícios físicos.

Pedro durante treino do Flamengo em Doha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís analisa possibilidade de Pedro ganhar minutagem em jogo do Flamengo

Antes do treino no CT Al Erssal, o técnico Filipe Luís, em coletiva de imprensa, disse que a tendência é que Pedro entre na partida contra o time egípicio. Isso dependeria, apenas, da evolução do jogador nas atividades desta sexta.

continua após a publicidade

- Foi muito bom ter o Pedro treinando normalmente com a gente no campo e com sensações. Já deu pra ver ontem no treino e em uns dias prévios também que voltou com a mesma confiança, mesma alegria e vontade que tava antes da lesão do braço, dá importância dele na equipe e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje e que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã - analisou Filipe Luís.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Recado de Bruno Henrique

Após o treino, Bruno Henrique, que deve ser titular, mandou um recado para os torcedores do Flamengo.

- Preparação finalizada. Fizemos um bom treino aqui hoje. Agora é foco total nessa semifinal. Que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair classificado - disse o camisa 27.

continua após a publicidade

Provável escalação do Flamengo

A presenla de Pedro na partida deste sábado pode não ser a única novidade no Flamengo. Por conta do curto espaço de tempo entre as quartas e as semis, o técnico Filipe Luís não descarta mudanças no time titular. Diante deste cenário, a escalação é um mistério.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.