No paredão do BBB, Diego Hypólito tem dívida milionária

Confinado no BBB 25, Diego Hypólito tem uma dívida milionária a ser quitada do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. A pendência financeira ultrapassa a faixa do R$ 1 milhão, valor mínimo da premiação do reality show da emissora Globo.

De acordo com a apuração do jornal Extra, o ex-ginasta tem cinco dívidas registradas no cartório de R$ R$ 997.936,16, R$ 590,64, R$ 592,27, R$ 443,21 e R$ 706,31. Em entrevista a Christina Rocha, no Kawai, Edson Hypólito, irmão do "brother", revelou ao portal que os valores são provenientes da compra de um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo o familiar, a propriedade adquirida por Diego Hypólito, para morar com a família, tinha uma pendência financeira na escritura. A situação não teria sido esclarecida ao ex-ginastas antes da compra. Sendo assim, ele precisou arcar com a dívida do imóvel.

- A pessoa vendedora simplesmente colocou o apartamento como pendência em uma dívida que ela tinha no banco. Isso apareceu alguns anos depois, nosso advogado perdeu a primeira audiência - disse o irmão do medalhista olímpico, antes de revelar que a família foi despejada do imóvel.

- É triste porque no apartamento vivia também a minha tia com os filhos. Era um apartamento para toda família. Depois, conseguimos nos reestabelecer, mas deixou marcas - concluiu.

Diego Hypólito no paredão

O ex-ginasta entrou na casa mais vigiada do Brasil ao lado da sua irmã, Daniele Hypólito. Após a dinâmica do programa na última semana, os dois foram selecionados para participarem da eliminação pelos líderes Gabriel e Maike. Os irmões ex-ginastas disputam a permanência no programa contra a dupla formada por Gracyanne Barbosa e Giovanna.