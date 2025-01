Atitude de Diego Hypólito com brother viraliza: ‘Vem aí o vilão do BBB 25’

Uma conversa entre Diego Hypólito e outros brothers viralizou nas redes sociais na tarde desta quarta (15). No papo, o ginasta afirmou que deu um emoji de coração para Gabriel no "queridômetro" do BBB 25. O ex-atleta, contudo, deu um emoji de cobra para o nadador. A situação repercutiu na web e internautas brincaram com a situação.

- Eu vi que tinha dois votos em você, mas só para deixar bem claro, eu te dei coração, tá? Vi que tinha um de cobra e uma outra coisa, mas queria que você soubesse que eu te dei coração. Falando sério. Como a gente conversou ontem, pode parecer que... Mas eu fiquei totalmente entendido com você - disse Diego Hypólito para Gabriel.

Além de cobra para Gabriel, o ginasta também deu emoji de vômito para Edilberto. Gabriel e Diogo deram emoji de mentiroso para o ex-atleta. Diego Hypólito ficou entre os assuntos mais comentados na rede social "X" nesta quarta-feira. Telespectadores do BBB 25 repercutiram a declaração do medalhista olímpico e gostaram da atitude.

Carreira de Diego Hypólito

Diego Hypólito iniciou a carreira no começo do século e tem como principal conquista da carreira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no solo. Além do segundo lugar no Rio, subiu ao lugar mais alto do pódio cinco vezes em Jogos Pan-Americanos e duas vezes em Mundiais.

Aposentado desde 2019, o ginasta comentou os Jogos Olímpicos de Paris na Globo ao lado de Daiane dos Santos. Recentemente, Diego e Daniele também realizaram apresentações circenses com acrobacias.

