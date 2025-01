Diego Hypólito expõe desejo na estreia do BBB 25: ‘Me ajuda’

A estreia do Big Brother Brasil 25 aconteceu na noite desta segunda-feira (13) e os irmões Diego e Daniele Hypólito fazem parte dos participantes do reality show. Logo no primeiro contato com as câmeras do programa, o ginasta já revelou um possível desejo a ser cumprido no confinamento.

Durante a apresentação, Diego revelou está a procura de um amor. Ele se alto denominou solteiro e demostrou o interesse de encontrar um namorado no reality show. Contudo, a investida do ginasta foi interrompida pela irmã, que deu a entender que é difícil fisgar o atleta.

- BBB me ajuda. Será que vou conseguir encontrar meu grande amor? Estou há um tempo solteiro - questionou o ginasta, antes de ser interrompido pela irmã.

- Ele (não). Gosta de viver a vida - disse Daniele.

Big Brother Brasil 2025

A atual edição do famoso reality show da TV Globo conta com novidades. Pela primeira vez na história, todos os participantes entraram na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entrariam juntos no programa.

Eles, assim como os outros participantes, vão concorrer a primeira etapa jogando ao lado do parceiro escolhido para entrar no programa. Ou seja, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual ao fim do reality.

Participantes do BBB 25

Aline (32,BA) e Vinícius (28,BA) - Amigos

Arleane (34,AM) e Marcelo (38,AM) - Casados

Camilla (34,RJ) e Thamiris (33,RJ) - Amigas

Daniele Hypolito e Diego Hypolito - Irmãos

Vitória Strada (28,RS) e Mateus (28,SP) - Amigos

Edilberto (42,MG) e Raissa (19,MG) - Pai e filha

Diogo Almeida (40,RJ) e Vilma (68,RJ) - Filho e mãe

Eva (31,CE) e Renata (32,CE) - Amigas

João Gabriel (21,GO) e João Pedro (21,GO) - Irmãos

Gracyanne Barbosa (42,MS) e Giovanna (26,MS) - Irmãs

Gabriel (30,SP) e Maike (30,SP) - Amigos