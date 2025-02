Destaque do Flamengo nas últimas temporadas, o meia Gerson vem encantando os torcedores rubro-negros dentro de campo. Contudo, fora das quatro linhas é Greice Gonçalves, sua mulher, que tem chamado a atenção dos torcedores. A musa do jogador caiu nas graças da torcida e já tem até um apelido.

O vocativo carinhoso dos torcedores tem referência direta do camisa 8. Gerson há uma temporada é capitão do time. Sendo assim, Greice ganhou o apelido de "a capitã". Ela foi notada pela torcida nas últimas semanas, após se tornar presença constante nos jogos do clube dentro do Maracanã.

A fama recente põe de lado o jeito tímido e discreto da nova musa do Flamengo. O casal não é de compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Contudo, Greice tem ensaiado engatar uma carreira como influenciadora após ser descoberta pela torcida rubro-negra. Ela inclusive abriu o perfil nas redes sociais, que era fechado, recentemente.

Aos 25 anos, Greice costuma compartilhar momentos da rotina na web, como momentos "fitness" no futevôlei ou em treinos funcionais na areia da praia. Além disso, ela também compartilha momentos com a filha do casal, Giovana, e dá dicas sobre looks.

Greice Gonçalves caiu nas graças da torcida do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

Relação com Gerson

O relacionamento de Greice e Gerson é marcado por idas e vindas. Os dois se conhecem desde adolescentes, quando engataram o primeiro namora. De lá para cá, eles tiveram momentos de hiato na relação. O período mais conturbado foi quando o meia se transferiu para o Olympique de Marselle, em 2021.

Na época os dois se separaram e a influenciadora pediu para deixar de ser ligada ao jogador. Apesar disso, o cenário mudou com o tempo. Após o retorno ao Flamengo, em janeiro de 2023, os dois se entenderam e reataram a relação. Eles são pais de Giovana, de oito anos.