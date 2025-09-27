No aguardo de Popó x Wanderlei Silva, web declara apoio a brasileira: ‘Quero nocaute’

Nas preliminares da luta principal da segunda edição do Spaten Fight Night, entre Popó x Wanderlei Silva, a brasileira Bia Ferreira defende seu cinturão de peso leve da Federação Internacional de Boxe, contra a uruguaia Maira Moneo, neste sábado (27). Nas redes sociais, os torcedores declararam apoio à brasileira.

A segunda edição do evento acontece em São Paulo. Esta é a primeira vez em sete anos que um atleta brasileiro defende um título mundial no país. No card principal da noite, dois ícones de esportes diferentes se enfrentam: Wanderlei Silva (MMA) e Acelino ‘’Popó’’ Freitas (Boxe).

No esquenta para a luta principal, os torcedores declaram apoio a lutadora brasileira. Um dos internautas pediu uma vitória por nocaute de Bia Ferreira, durante os 10 rounds. Confira abaixo.

Bia Ferreira enfrenta Maira Moneo no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas Inovafoto)

Popó x Wanderlei Silva

Popó é ídolo nacional, reconhecido por todo brasileiro como um dos maiores boxeadores da história. Campeão mundial unificado dos superpenas e campeão mundial peso leve, Acelino Freitas tem um histórico repleto de vitórias e com apenas duas derrotas. Desde que reviveu sua carreira, Popó tem usado sua fama para reativar o boxe brasileiro perante ao mundo.

Já Wanderlei Silva é um dos maiores ícones do MMA brasileiro e, certamente, um dos grandes lutadores da história dos pesos meio-pesados. Campeão do Pride por anos até 93kg, o ‘’Cachorro Louco’’ era conhecido por sua agressividade e por não fazer lutas chatas. Ele teve rivalidades históricas com Ricardo Arona, Quinton Rampage e Chael Sonnen. Virou Hall da Fama do UFC e hoje volta a lutar para ser reconhecido por uma nova geração de fãs dos esportes de combate.

FICHA TÉCNICA

SPATEN FIGHT NIGHT - São Paulo (BRA)

Data: 27 de setembro de 2025

Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

Local: São Paulo, Brasil

Onde assistir: Globo e Combate

Peso combinado (boxe): Wanderlei Silva x Acelino ‘’Popó’’ Freitas

Peso leve (boxe): Bia Ferreira x Maira Moneo

Peso médio (boxe): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão

Peso leve (MMA): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos