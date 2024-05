Nike lança tênis em parceria com Wembayama e esgota em minutos

O tênis tem preto e verde como cores predominantes, e faz alusão ao apelido que recebeu: "ET" (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 17:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O tênis Nike GT Hustle 2 "Victor Wembanyama", da colaboração da marca americana com o jogador do San Antonio Spurs, lançou nesta quarta-feira (15). O modelo foi muito aguardado pelos fãs, que esgotaram o estoque em cerca de cinco minutos.

O modelo conta com uma temática de alienígenas e galáxias, com preto e verde sendo as cores predominantes, além do solado que brilha no escuro. O clássico logo a Nike aparece desta vez em metálico.

Na sola do calçado, é possível ler a frase "Be Unique Every Day" (em português "Seja Único Todo Dia). O tênis chegou as prateleiras custando em média 170 dólares (cerca de R$ 870).

Confira mais fotos do Nike GT Hustle 2 "Victor Wembanyama":

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)