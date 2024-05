Donovan Mitchell está fora do jogo entre Cavaliers e Celtics nos playoffs da NBA

Donovan Mitchell é o principal jogador do Cleveland Cavaliers (Foto: Michael Reaves / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 15/05/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Cleveland Cavaliers enfrenta um grande desafio no jogo 5 da semifinal da conferência contra o Boston Celtics. O time, que já está em desvantagem na série por 3 a 1, sofreu uma baixa significativa em seu elenco com a ausência confirmada de Donovan Mitchell, uma das principais estrelas da equipe nesta temporada de playoffs.

Donovan Mitchell enfrenta um estiramento na panturrilha esquerda. O armador tem sido peça crucial para o desempenho do time durante a pós-temporada. Com médias de 29,6 pontos por jogo, sua ausência no jogo 5 é um golpe duro para as aspirações da equipe. Darius Garland e Evan Mobley terão agora a tarefa de liderar o time em busca de uma vitória fora de casa. Caris LeVert, que substituiu Mitchell no jogo 4, é listado como questionável devido a problemas no joelho.

Qual é o histórico de Mitchell nesta pós-temporada?

Mitchell tem demonstrado ser um jogador excepcional nas partidas contra os Celtics, com impressionantes 31,7 pontos de média, além de contribuir com 6,3 rebotes. Além disso, o jogador possui um notável desempenho nos arremessos de três pontos, com 53,3% de aproveitmaento de suas tentativas.

A pressão recai sobre os ombros de Garland e Mobley para compensar a ausência de um dos melhores jogadores da equipe. O time precisará ajustar significativamente seu estilo de jogo e estratégia para superar um adversário formidável como o Boston Celtics no ambiente hostil do TD Garden.

Donovan Mitchell está fora do confronto entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics (Foto: Maddie Meyer / AFP)

Ausência de Mitchell pode ser decisiva na série

A série contra os Celtics já parecia desafiadora com um Donovan Mitchell saudável. Agora, sem sua presença, os Cavaliers encontram-se numa situação ainda mais precária. A equipe tem um difícil caminho pela frente e cada jogo sem Mitchell pode ser visto tanto como um obstáculo a mais, quanto uma oportunidade para outros jogadores se destacarem.

Em resumo, o jogo 5 promete ser um teste de resistência e habilidade para o Cleveland Cavaliers. Com a ausência de Mitchell, o time precisa não só adaptar sua estratégia mas também inspirar-se em seu espírito de luta para superar as adversidades e tentar equilibrar a série contra os poderosos Celtics.