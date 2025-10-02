Vojvoda analisa empate do Santos diante do Grêmio: ‘Foi protagonista’

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, analisou o empate da equipe diante do Grêmio nesta quarta-feira (1º), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe marcou em uma jogada iniciada por Robinho, com chute de Zé Rafael e aproveitamento de Lautaro Díaz, no fim do segundo tempo.

Vojvoda destacou que o time teve novamente finalizações claras e respondeu bem durante a partida, mas lamentou os pontos perdidos em casa.

— Posso analisar a partida, mas não o placar. Fizemos uma boa primeira etapa. No segundo tempo, começamos diferente do que terminamos a primeira parte, mas, após o gol deles, o time reagiu com atitude e criou chances muito claras. Tivemos quatro finalizações muito claras e, se uma delas tivesse entrado, estaríamos falando de outro placar. O futebol é efetividade, e isso faltou hoje. Criamos mais de 20 finalizações, sendo quatro claras, erramos algumas e ainda acertamos a trave por poucos centímetros. O time continua criando, é uma equipe ofensiva, mas precisamos corrigir alguns detalhes, mesmo quando não temos tantas finalizações. Eu queria ter conquistado os três pontos — explicou o argentino.

Na opinião do treinador, mais uma vez a equipe santista não foi efetiva e marcou apenas um gol em 24 finalizações durante a partida.

— Acho que o Santos foi protagonista tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Vou continuar trabalhando e ouvindo os jogadores, os analistas e minha comissão. Mas precisamos melhorar os resultados. Hoje, criamos muitas chances e conseguimos apenas um gol. Não fomos efetivos nas finalizações, apesar da bola na trave e das defesas do adversário. Vou continuar trabalhando para que o time se imponha, consiga efetividade e conquiste os pontos que precisamos. Acredito que o caminho é seguir tentando e propondo um jogo ofensivo — concluiu o técnico.

Santos fica no empate por 1 a 1 diante do Grêmio. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O atacante Lautaro Díaz marcou o segundo gol em dois jogos com a camisa do Peixe. Ao fim da partida, em entrevista ao Sportv, ele comentou sobre o empate contra o Grêmio.

— Acho que o time mostrou que podia virar, e o torcedor está percebendo isso. Estamos jogando bem e conseguindo finalizar com qualidade, assim como no jogo anterior. Mas é difícil - afirmou o argentino.

O Santos volta a campo no próximo domingo (5), contra o Ceará, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.