Neymar se explica sobre polêmica envolvendo pôquer: 'Estou muito bem'

O atacante do Santos, Neymar, usou as redes sociais nesta segunda-feira (23) para esclarecer sua participação em jogos de pôquer no fim de semana. O atacante esclareceu que participou exclusivamente de forma online, em sua residência, e negou ter ido a qualquer estabelecimento físico para jogar.

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- Tem uma matéria rolando falando que joguei pôquer esses dias, que fui a um lugar, mas não fui, fiquei em casa. Joguei, sim, online. Pra quem joga pôquer sabe o que estou falando, estou muito contente pela minha performance lá, estou muito bem - declarou Neymar.

Neymar durante partida de pôquer (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante aproveitou o período livre para praticar uma atividade que considera sua preferida fora do futebol. Neymar foi poupado da partida do Santos contra o Cruzeiro por controle de carga.

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- Como esses dias, infelizmente, não fui para o jogo, pelo controle de carga, tive um tempinho para fazer o que mais gosto fora o futebol. Foi online, eu estive presente, joguei todos os dias, passei de dia. O torneio sempre acaba por volta de 20h30 ou 21h. Passei de dia e estou feliz, e estou jogando até agora - afirmou o jogador.

Na sexta-feira, Neymar jogou com familiares. O atacante mencionou que estava no cinema com sua mulher e filha quando precisou jogar uma mesa do torneio. Neymar solicitou aos fãs que o acompanhem nos jogos.

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O Santos empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. A equipe alcançou sete pontos no campeonato. O time ocupa a 16ª colocação, primeira posição fora da zona de rebaixamento.

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