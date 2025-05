Sports ON: palco do Rio 2 C conecta as plataformas digitais com o esporte

O Rio 2 C, maior encontro de criatividade da América Latina, acontece durante esta última semana de maio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (28), o Lance! teve a oportunidade de acompanhar de perto o evento no palco esportivo "Sports On". O dia contou com a presença ilustre de comunicadores de destaque no mercado e atletas, que juntos tiveram a missão de conectar as plataformas digitas com o esporte.

O dia começou com a temática: produção de conteúdo esportivo para as plataformas digitais. Para abordar o assunto, esteve presente Renata Silveira, narradora dos canais Globo, Bianca Dramali, pesquisadora e consumer insights, Aldo Arriaga, vice-presidente de marketing digital da Conmebol e Roberta Pires, gerente de parceirias de conteúdo do Tik Tok.

Durante cerca de uma hora, os convidados promoveram um debate de ideias sobre a comunicação digital. De forma unânime, teve um reconhecimento de uma mudança na maneira de transimitir notícias através das redes sociais, em relação a outras plataformas. Os palestrantes destacaram a importância da identificação entre produtor e público para obter sucesso no meio.

Com Bruninho, evento explica relação de atletas com marcas

O momento auge do dia aconteceu logo na segunda palestra. Com Bruninho, ex-lavantador da Seleção Brasileira, entre os convidados. Além dele, Alessandra Menga, ceo da empresa Amma, Alessandra Teixiera Gerente de patrocínio e eventos da Petrobrás e Mariana Fontes, apresentadora do grupo Globo, também participaram da atração.

Todos se uniram para abordar o tópico: patrocínio esportivo. Após a palestra, os presentes tiveram um contato próximo de como funciona na prática a temática e entenderam a importância de conectar os atletas com a empresa que deseja participar da carreira deles.

Bruninho, jogador de vôlei, esteve presente em palestra do Rio 2 C (Foto: Lucas Boustani/Lance!)

Outras palestras

O dia seguiu e ao todo cinco palestras aconteceram no palco "Sports On". Além dos temas citados anteriormente, o evento também promoveu trocas de ideias sobre a psicologia esportiva, prática e documentação de esportes radicais, além da força na contruções de narrativas dentro dos esportes.

Também estiveram presentes como palestrantes Lucas Verthein, atleta olímpico de remo, Emanuel Rêgo, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Lucas Moraes, piloto de Rally, Bianca Medeiros, jornalista, e Emily Gonçalves, coordenadora de psicologia do Fluminense.

Rio 2 C

O maior encontro de criatividade da América Latina acontece durante esta última semana de maio, na Cidade das Artes, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. As palestras acontecem até o dia 1 de junho.