Neymar manda recado após vitória do Santos: ‘voltamos’

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 19:41 • Santos (SP)

Atualmente no Al Hilal, da Arábia Saudita, Neymar comemorou a vitória do Santos sobre o Vila Nova por 1 a 0, neste sábado (2), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille abriu 11 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, Ceará, que ainda enfrenta o Avaí na rodada. Caso a equipe nordestina tropece na Arena Castelão, o Peixe garante o acesso à primeira divisão.

Nos minutos finais do confronto disputado na Vila Viva Sorte, Neymar publicou a seguinte mensagem nas redes sociais: "voltamos para onde nunca deveria ter saído", em alusão ao iminente acesso do Santos no Brasileirão.

Números de Neymar no Santos

Formado nas categorias de base do Santos, Neymar recebeu sua primeira oportunidade entre os profissionais em 2009, sob comando de Vagner Mancini. À época, ele entrou aos 14 minutos da segunda etapa no lugar de Molina, na vitória sobre o Oeste por 2 a 1, pelo Paulistão.

Em cinco temporada, Neymar disputou 225 jogos e marcou 136 gols. No período, conquistou Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista (3x).