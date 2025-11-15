menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus se derretem por atuação de Estêvão em jogo do Brasil: 'Nível superior'

Jovem do Chelsea é o artilheiro da "Era Ancelotti"

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
14:01
Estêvão comemora seu primeiro gol pela Seleção contra o Chile no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
imagem cameraEstêvão celebra gol pela Seleção (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Estêvão, o artilheiro da era Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, marcou mais uma vez pelo Brasil, em duelo contra o Senegal. No quintal de casa, o jovem brasileiro abriu o placar para a Amerelinha, que vence parcialmente por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. O outro gol foi marcado por Casemiro. Na web, internautas de todos os lugares do mundo se derreteram pelo jovem talento do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi o gol?
Casemiro recebeu na intermediária, mirou Bruno Guimarães na área, a bola desviou e sobrou para Estevão, que chegou batendo com confiança para fazer 1 x 0 para o Brasil.

Tradução: Que golaço do astro brasileiro para assumir a liderança! Talento de uma geração!

Tradução: Estevão é o maior talento que surgiu no Brasil depois de Neymar Jr.

Uma coisa é certa: sem Neymar, este é o time do Estevão.

Tradução: Vinicius Jr. e Rodrygo desempenham papéis secundários em relação a ele. Ele está num nível superior.

Estêvão, o artilheiro do Brasil na era Ancelotti

Em grande fase ainda nos primeiros passos na carreira, Estêvão é o artilheiro do Brasil na "Era Ancelotti", com quatro gols marcados.

— É, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando, graças a Deus. Então, dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus, só agradeço mesmo — disse Estêvão, artilheiro do Brasil.

continua após a publicidade
Estêvão atacante Seleção Brasileira Brasil
Estêvão é o artilheiro do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti com quatro gols (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias