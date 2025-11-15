Estêvão, o artilheiro da era Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, marcou mais uma vez pelo Brasil, em duelo contra o Senegal. No quintal de casa, o jovem brasileiro abriu o placar para a Amerelinha, que vence parcialmente por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres. O outro gol foi marcado por Casemiro. Na web, internautas de todos os lugares do mundo se derreteram pelo jovem talento do Brasil.

Como foi o gol?

Casemiro recebeu na intermediária, mirou Bruno Guimarães na área, a bola desviou e sobrou para Estevão, que chegou batendo com confiança para fazer 1 x 0 para o Brasil.

Tradução: Que golaço do astro brasileiro para assumir a liderança! Talento de uma geração!

Tradução: Estevão é o maior talento que surgiu no Brasil depois de Neymar Jr.

Uma coisa é certa: sem Neymar, este é o time do Estevão.

Tradução: Vinicius Jr. e Rodrygo desempenham papéis secundários em relação a ele. Ele está num nível superior.

Estêvão, o artilheiro do Brasil na era Ancelotti

Em grande fase ainda nos primeiros passos na carreira, Estêvão é o artilheiro do Brasil na "Era Ancelotti", com quatro gols marcados.

— É, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando, graças a Deus. Então, dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus, só agradeço mesmo — disse Estêvão, artilheiro do Brasil.

