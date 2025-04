Presidente relata confusão com time de Neymar após jogo na Kings League

Longe das câmeras de transmissão, os elencos da G3X e da Furia se envolveram em uma confusão na noite de segunda-feira (21) nos vestiários da Arena Oreo, ginásio que tem recebido os jogos da Kings League Brasil em Guarulhos, São Paulo. A treta entre os dois elencos teria acontecido após o apito final da partida entre os times, que terminou com vitória da equipe comandada por Neymar por 9 a 7. O caso foi contado pelo próprio presidente da outra equipe, Gaulês.

O streamer, que dirige a G3X, comentou a situação na transmissão que seu canal fazia naquele momento do jogo que encerrava a 5ª rodada da Kings League Brasil, alguns minutos após retornar dos vestiários, onde estava com seu elenco. Segundo o presidente, jogadores dos dois times se estranharam após uma possível provocação feita por atletas da Furia, que é presidida por Neymar. O atacante, no entanto, não estava presente presente no estádio na noite de segunda-feira.

Segundo relato do presidente, ele e seus jogadores estavam fazendo uma reza no vestiário quando jogadores rivais passaram gritando, provocando e batendo nas paredes do vestiários da sua equipe. Ele afirmou que estava contando ao vivo por saber que a situação vazaria dos bastidores, apesar de não terem vídeos circulando sobre a situação ainda.

- Pau quebrou depois ali [do jogo]... cenas feias, lastimáveis, e até deselegantes. Mas, resumindo, porque vai parar na internet, afinal, estamos na era do celular e da selfie, e eu vi gente filmando. O que aconteceu é que terminou o jogo e fomos lá cumprimentar nossos jogadores e, junto com os treinadores, cumprimentar também o pessoal da Furia, porque sabemos que eles trabalham para caramba. E depois fomos para o osso vestiário. Estamos na roda trocando uma ideia, quase começando nossa reza, e os caras da Furia passam no corredor batendo na nossa porta e gritando. E aí o tempo fechou - disse Gaulês.

Kelvin, o K9, considerado o maior jogador de fut 7 da atualidade, é co-presidente da equipe ao lado de Gaulês e está sem atuar por conta de uma lesão. Ele afirma na sequência que tentou segurar alguns jogadores para que a briga não acontecesse, mas não foi possível. Outro streamer que estava na transmissão confirma que houve um desentendimento e afirma que "ajudou na briga" já que não pôde ajudar durante o jogo.

- Entre bater o pênalti ou bater na briga, eu prefiro ajudar na briga porque não sei bater pênalti - completou Liminha, um dos integrantes da G3X ao lado de Gaulês.

Do lado da Furia ainda não houve um posicionamento dos seus integrantes até a publicação da matéria. A vitória por 9 a 7 foi a primeira da equipe contra a G3X após dois encontros anteriores e duas derrotas. O resultado deixou o time na liderança isolada da Kings League Brasil com 15 pontos, contra 12 da G3X.

G3X e Furia se enfrentaram pela 5ª rodada da Kings League Brasil. (Foto: Reprodução/YouTube)

Veja como foi o jogo

O jogo repleto de gols e de emoção até os minutos finais teve tudo o que a torcida esperava: virada no placar, belas defesas dos goleiros e muita estratégia dos times em campo. O primeiro tempo seguiu com muito equilíbrio com o 2 a 1 para a G3X até a reta final.

Quando o cronômetro atingiu os 18 minutos, o tradicional dado foi lançado para ditar a regra nos minutos finais da primeira etapa. Foi determinado dois atletas de cada lado e o placar começou a fluir. Terminou 5 a 3 de virada para a Furia, que não largou mais a vantagem no placar.

No segundo tempo, a equipe de Neymar e de Cris Guedes ampliou a vantagem para 7 a 3. Depois, a G3X reagiu e chegou a aproximar colocando um 7 a 5 no placar.

Na sequência, o card tirado para as equipes tirou Jeffinho, que é wildcard da Furia, por quatro minutos da partida, enquanto o time teve como compensação um gol dobrado. E foi isso que fez o placar ser ampliado para equipe de Neymar, que marcou e chegou a 9 a 5. Nos dois minutos finais, como manda a regra, os gols também são dobrados. A G3X anotou mais um e contagem terminou 9 a 7.

Os dois presidentes Cris Guedes e Kelvin, bateram os pênaltis presidenciais nos jogos e marcaram. Essa é uma das regras impostas pela Kings League Brasil e é um dos momentos mais aguarados pela torcida ao longo da partida.