Neymar em A Fazenda? Diretor do reality show comenta possibilidade

O torcedor brasileiro está acostumado a deslumbrar várias possibilidades sobre o futuro do craque Neymar. Dessa vez, um diretor do reality show A Fazenda é quem comentou sobre a possibilidade do jogador participar do programa.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (29), Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", da Record, foi ao "Link Podcast" e concedeu uma entrevista que deu pano para manga. Ele disse que tem o sonho de levar Neymar para o programa.

➡️Rivais reagem a jogador do Botafogo na Seleção Brasileira: ‘Tinha que ser’

- Loucura total? queria o Neymar - revelou Rodrigo Carelli

Depois, o entrevistado ainda foi perguntado sobre Luana Piovani, ex-mulher do surfista Pedro Scooby. Ela é mãe dos filhos do atleta, e os dois vivem se metendo em polêmica. Segundo o diretor, ela já recusou algumas investidas do programa.

continua após a publicidade

- Já trabalhei com a Luana na MTV. Já tentei uma vez, mas a resposta foi muito categórica - contou o diretor.

Neymar está perto de retornar ao time do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sem neymar, vaza suposta lista de participantes da Fazenda 17 com dois ex-Seleção Brasileira

Uma suposta lista com os nomes dos 20 participantes da próxima edição de "A Fazenda" circulou nas redes sociais, revelando a participação de dois atletas: Edílson Capetinha, campeão do mundo com a Seleção Brasileira e Mara Leão, jogadora de vôlei. O documento, que não foi confirmado oficialmente pela Record, inclui além de atletas, influenciadores e celebridades de diversos segmentos.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A 17ª temporada do reality show tem previsão de estreia para 17 de setembro deste ano. O programa é realizado em uma fazenda no interior de São Paulo, onde os participantes ficam confinados por aproximadamente três meses, competindo pelo prêmio final.