Neymar e Mavie viralizam em vídeo engraçado: ‘Tá com piolho’

Neymar divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (29) mostrando um momento descontraído com sua filha Mavie. Na gravação, a menina de 1 ano e 9 meses brinca com o cabelo do pai usando uma escova enquanto estão em casa. Assista acima;

Durante a interação, o jogador pergunta à filha "o papai tem?", ao que Mavie responde prontamente: "Piolho!". A resposta inesperada provocou risos no atleta durante a gravação caseira.

A pequena Mavie é fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. Além dela, o jogador também é pai de Helena, de seu relacionamento com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, que completou 14 anos no último domingo (24), filho de sua união com Carol Dantas.

Neymar, Mavie e Mel (Foto: Reprodução)

Academia de Neymar registra superlotação em inauguração

A academia Ironberg, que tem como sócio o atacante Neymar, foi inaugurada em Fortaleza na quarta-feira (27). O evento atraiu grande público após a campanha promovida pela empresa na capital cearense.

A parceria entre Neymar e Ironberg consolida a entrada do jogador do Santos no mercado fitness brasileiro. O astro já havia começado a investir em suplementos quando criou a própria marca, a Next10. Este investimento é parte da estratégia de diversificação de renda do atleta, que já possui participações no setor imobiliário e em startups.

A rede de academias, que agora pertence a Neymar, nasceu e cresceu de forma muito atrelada ao fisiculturismo. Entre as personalidades do esporte que já foram donos de unidades estão: Renato Cariani, Diogo Montenegro, Eduardo Correa, Paulo Muzy, Júlio Balestrin e outros.