Neymar é proibido de usar helicóptero de R$ 50 milhões

Parece que o helicóptero de aproximadamente 50 milhões de Neymar, terá que ficar estacionado por um tempo. Segundo o “UOL”, o atleta não renovou o Certificado de Aeronavegabilidade (CA), documento que é emitido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), considerado obrigatório. O documento está vencido desde o dia 4 de abril.

O jogador espera desde 26 de março pela manutenção da aeronave. A vistoria é recorrente e tem como objetivo garantir a segurança durante os voos. Com o prazo de manutenção de 40 dias, a Anac, em seguida, fará uma fiscalização para garantir que tudo se encontra em ordem e que o helicóptero volte a funcionar entre o fim de abril e início de maio.

Anac se pronuncia sobre helicóptero

A aeronave de matrícula PP-NJR, registrada em nome da empresa Neymar Sport e Marketing Ltda., está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) suspenso desde 4 de abril de 2025, em decorrência do vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) na mesma data.

O CA é um documento obrigatório para que uma aeronave opere regularmente. Sem ele, a aeronave está impedida de voar. A suspensão ocorre de forma automática, conforme previsto na regulamentação vigente.

A posição de Neymar sobre o helicóptero de R$ 50 milhões

"Se trata de um procedimento padrão, realizado anualmente. Essa situação não se aplica apenas à aeronave da NR Sports, mas a todas as que operam no espaço aéreo nacional.

O motivo pelo qual o CVA consta como "vencido" é que a aeronave está em manutenção anual, iniciada em 26/03, com previsão de conclusão em até 40 dias — podendo, inclusive, ser finalizada antes. Durante esse período, é comum que o status no sistema apareça como "vencido".