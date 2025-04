Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (19), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são pelo Brasileirão, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Francês e a semifinal da Champions League Feminina.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 19 de abril de 2025)

Brasileirão

Corinthians x Sport – 16h – Premiere

Vasco x Flamengo – 18h30 – Prime Video

Grêmio x Internacional – 21h – Sportv e Premiere

Campeonato Inglês

Everton x Manchester City – 11h – ESPN e Disney+

Brentford x Brighton – 11h – ESPN 4 e Disney+

Crystal Palace x Bournemouth – 11h – Disney+

West Ham x Southampton – 11h – Disney+

Aston Villa x Newcastle – 13h30 – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Valencia – 9h – Disney+

Barcelona x Celta de Vigo – 11h15 – Disney+

Mallorca x Leganés – 13h30 – Disney+

Las Palmas x Atlético de Madrid – 16h – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Lecce x Como – 10h – Disney+

Monza x Napoli – 13h – ESPN 4 e Disney+

Roma x Hellas Verona – 15h45 – Disney+

Campeonato Alemão

Heidenheim x Bayern – 10h30 – Sportv, CazéTV e OneFootball

Mainz x Wolfsburg – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball

RB Leipzig x Holstein Kiel – 10h30 – OneFootball

Werder Bremen x Bochum – 10h30 – OneFootball

Freiburg x Hoffenheim – 10h30 – OneFootball

Union Berlin x Stuttgart – 13h30 – RedeTV! e OneFootball

Campeonato Francês

PSG x Le Havre – 12h – CazéTV

Olympique de Marseille x Montpellier – 16h05 – CazéTV

Brasileirão Série B

Operário-PR x Paysandu – 16h – RedeTV! e Disney+

Brasileirão Série C

Ponte Preta x Retrô – 17h – DAZN, Nosso Futebol e Nosso Futebol+

Náutico x Botafogo-PB – 17h – DAZN e Nosso Futebol+

Anápolis x Ituano – 19h30 – Nosso Futebol+

Ypiranga-RS x Itabaiana – 19h30 – Nosso Futebol+

Brasileirão Série D

Boavista x Portuguesa – 16h – Boavista TV e Lusa TV (YouTube)

Brasileirão Feminino

RB Bragantino feminino x Flamengo feminino – 16h – TV Brasil

Grêmio feminino x São Paulo feminino – 18h – Sportv

Corinthians feminino x 3B da Amazônia feminino – 21h – TV Brasil

Champions League Feminina (semifinal)

Arsenal feminino x Lyon feminino – 8h30 – TNT, Max e DAZN

Campeonato Português

Estoril x Braga – 14h – Disney+

Vitória de Guimarães x Benfica – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Levante x Zaragoza – 13h30 – Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Nuremberg x Paderborn – 8h – OneFootball

Eintracht Braunschweig x Kaiserslautern – 8h – OneFootball

Elversberg x Fortuna Düsseldorf – 8h – OneFootball

Schalke 04 x Hamburgo – 15h30 – OneFootball

Campeonato Turco

Adana Demirspor x Trabzonspor – 10h – Disney+

Göztepe x Besiktas – 13h – Disney+

Campeonato Ucraniano

Shakhtar Donetsk x Kolos Kovalivka – 12h – OneFootball

Campeonato Uruguaio

Montevideo Wanderers x Peñarol – 18h30 – Disney+

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Estudiantes – 20h30 – ESPN 4 e Disney+

MLS

Austin x Los Angeles Galaxy – 14h45 – Apple TV+

Columbus Crew x Inter Miami – 17h – Apple TV+

Charlotte x San Diego – 20h30 – Apple TV+

Montréal x Orlando City – 20h30 – Apple TV+

New England Revolution x New York City – 20h30 – Apple TV+

New York Red Bulls x DC United – 20h30 – Apple TV+

Philadelphia Union x Atlanta United – 20h30 – Apple TV+

Seattle Sounders x Nashville – 20h30 – Apple TV+

Chicago Fire x Cincinnati – 21h30 – Apple TV+

Houston Dynamo x Colorado Rapids – 21h30 – Apple TV+

Minnesota United x Dallas – 21h30 – Apple TV+

St. Louis x Vancouver Whitecaps – 21h30 – Apple TV+

Real Salt Lake x Toronto – 22h30 – Apple TV+

Portland Timbers x Los Angeles FC – 23h15 – Apple TV+

San Jose Earthquakes x Sporting Kansas City – 23h30 – Apple TV+

Campeonato Inglês Feminino

West Ham feminino x Manchester United feminino – 8h – ESPN e Disney+

Liga Feminina dos EUA (NWSL)

Orlando Pride x Washington Spirit – 18h – Canal GOAT

Kansas City Current x Houston Dash – 20h30 – Canal GOAT