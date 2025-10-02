Neymar e Formiga se pronunciam sobre polêmica na transmissão da Globo
Vídeo 'constrangedor' viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (2)
Neymar e Bruno Formiga vieram a público se pronunciar sobre uma polêmica na transmissão da GE TV de Santos x Grêmio que agitou as redes sociais nesta quinta-feira (2). O craque da Vila Belmiro 'se recusou' a receber André Balada e Formiga no seu camarote.
Quando a bola parou de rolar, a repórter da GE TV foi encontrar o jogador, e questionou se ele receberia André Balada em seu camarote. Neymar negou. Depois, ela perguntou se Bruno Formiga poderia ir, e o craque negou novamente.
A situação gerou muita polêmica nas redes sociais, mas Bruno Formiga e Neymar vieram a público se pronunciar sobre o ocorrido.
- Eu nem sabia que estava sendo ao vivo (acho falta de respeito ser gravado assim). Eu falei dessa forma porque eu já tinha avisado o André e o Formiga que eu não iria falar nada, por causa do momento em que estou. Quanto ao Fred, nós já conversamos após essa fala dele e nos resolvemos. Está tudo certo entre nós - afirmou Neymar.
- Nem gosto de revirar essas besteiras que a galera passa pra frente. Mas só pra ser justo com a produtora que filmou no elevador: a realidade depois do jogo foi essa aqui. Não teve climão e nem negativa de entrevista (que a gente já sabia que não ia acontecer ontem) - postou Formiga com vídeo de encontro com Neymar (veja abaixo).
Veja vídeo de 'climão' e encontro de Neymar com comentaristas
Lesionado, craque desfalcou mais uma convocação da Seleção Brasileira
Pela terceira vez consecutiva, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou a lista de convocados sem Neymar.
O Brasil disputará dois amistosos na Data Fifa: contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul, e diante do Japão, no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio.
Os confrontos fazem parte do planejamento do Departamento de Seleções, que busca enfrentar diferentes escolas de futebol na preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.
Serão os primeiros compromissos da equipe após o fim das Eliminatórias para o Mundial de 2026. Desde que assumiu o comando em maio, Ancelotti soma quatro jogos à frente da Amarelinha, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Nesse período, a Seleção marcou quatro gols e sofreu apenas um.
