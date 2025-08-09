Neymar e Biancardi tomam atitude drástica após descobrirem que eram vigiados

Neymar e Bruna Biancardi se mudaram da mansão em que moravam em São Paulo, após descobrirem que estavam sendo vigiados pelo proprietário do imóvel por câmeras de segurança. Segundo informações do O Globo, o casal se mudou na última semana e resolveu a situação de forma amigável.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na última semana, o jogador do Santos e a influenciadora digital arrumaram as malas e se mudaram da mansão em que viviam em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. A escolha, porém, foi motivada por algo que aconteceu meses atrás.

Em junho de 2025, Neymar e Bruna Biancardi descobriram que o proprietário do imóvel que alugavam estava monitorando a família por meio de câmeras de segurança instaladas na casa, apesar de dizer que não possuía mais acesso à ferramenta.

continua após a publicidade

O casal chegou a abrir processo contra o proprietário do imóvel por perturbação do sossego e invasão de privacidade, mas, ainda segundo informações do O Globo, o caso foi arquivado e a situação resolvida por meio de um acordo extrajudicial.

➡️Ingleses enlouquecem com nova contratação do Botafogo: ‘Efeito Neymar’

Bruna descobriu a vigilância após o dono do imóvel questionar a presença irregular de um cachorro na casa. Após questionar a fonte da informação dos proprietários, eles revelaram que estavam monitorando os passos da influenciadora por meio das câmeras.

continua após a publicidade

Nas mensagem trocadas com Bruna, os proprietários disseram que: 'Na verdade Bruna meus áudios são das câmeras isso são para minha própria segurança e da minha própria família, já tivemos alguns problemas que eu por não ter nada de idiota coloquei as câmeras com áudios e vídeos!'.

Neymar entra em campo neste domingo (10) e é motivo de preocupação para jogadores do Cruzeiro

Após mudança com Biancardi, Neymar entra em campo neste domingo (10). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O atacante Neymar, do Santos, vai merecer atenção especial dos jogadores do Cruzeiro na partida de domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Cássio e o volante Christian destacam as qualidades do adversário e pedem atenção redobrada com o craque santista.

- Ele é um jogador fora do normal. Na minha opinião, é um dos maiores que tem no planeta, torço muito para que ele consiga nos ajudar na próxima Copa do Mundo. Mas espero que a gente possa controlar as ações dele nesse jogo. Tenho máximo respeito pelo Santos e pelo Neymar e temos que pensar no contexto geral, que vamos enfrentar uma equipe cheia de jogadores de qualidade e o Neymar, um cara perigoso de se jogar contra – afirmou Cássio, em entrevista à Betfair, casa de apostas patrocinadora master do Cruzeiro.

- O Neymar é um grande jogador da história brasileira. Acho que também é ídolo de muitos jogadores e torcedores. Com certeza, vai ser um grande confronto. Tenho certeza que o professor vai passar tudo o que vamos ter que fazer para nos defendermos muito bem e sei que vamos fazer um bom trabalho nesta partida, buscando a vitória – disse Christian à Betfair.

Os dois jogadores que o bom momento da equipe é um fator que pode desequilibrar a partida. O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileiro, com 37 pontos, e, na quinta-feira (7), se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, com a vitória por 2 a 0 sobre o CRB, em Maceió.