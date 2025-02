Neymar dá chuteiras de reestreia para Cazé, mas influenciador devolve; entenda

A última quarta-feira (5) foi marcada pela reestreia de Neymar pelo Santos, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Após o jogo, o craque presenteou o amigo Casimiro Miguel com as chuteiras que usou no empate em 1 a 1. No entanto, o influenciador precisou devolver o calçado a pedido do staff do atacante.

- Ganhei a chuteira da estreia do Neymar, mas a chuteira não está comigo. Tive que devolver. Chegou a equipe do Neymar e falou 'Casimiro, Neymar enlouqueceu. Não poderia ter te dado essa chuteira porque vai ser leiloada pelo Instituto Neymar Jr. Você precisa devolver'. Falei 'Claro'... eu devolvi, mas ela vai ajudar muito mais gente - explicou Casimiro nas redes.

Amigo pessoal do atacante do Santos, Casimiro já participou de algumas edições do leilão do Instituto Neymar. O influenciador é o rosto da CazéTV, que detém os direitos de transmissão do Paulistão no Youtube. O canal do apresentador exibiu a reestreia do craque no Peixe.

Como foi a estreia de Neymar no Santos

O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho. Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque.

O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10. Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.

