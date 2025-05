Neymar compartilha momento com filhas nas redes sociais

O jogador Neymar compartilhou uma série de fotos ao lado das filhas Mavie e Helena em suas redes sociais nesta terça-feira (20). Nas imagens, o atleta, que exibiu um novo visual e apareceu em momentos íntimos com as meninas, como brincando em uma casinha de bonecas, dando banho e até mesmo interagindo com coelhos.

Mavie é filha do jogador com Bruna Biancardi, enquanto Helena é fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly. O atleta, que atualmente está no Rio de Janeiro, também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, nascido de seu relacionamento com Carol Dantas.

Neymar aguarda ainda o nascimento de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi. A data prevista para o parto não foi divulgada pelo jogador, mas irá acontecer ainda em 2025. Vale destacar, que nos registros publicados, nenhuma das mães aparecem, apenas o atacante e as crianças. Veja as imagens abaixo:

Neymar em casa de boneca ao lado das filhas Mavie e Helena (Foto: Reprodução)

Neymar compartilhou momento de banho de Mavie e Helena (Foto: Reprodução)

Helena e Mavie interagem com coelhos ao lado de Neymar (Foto: Reprodução)

Neymar no Santos

O camisa 10 tem conciliado momentos da vida pessoal com treinamentos de recuperação física no CT Rei Pelé. Neymar busca se encontrar nas melhores condições para retornar aos gramados. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda, que aconteceu no último mês de abril.

Na ocasião, o atacante deixou o campo, ainda no primeiro tempo, durante a vitória do Santos sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, esta foi o único triunfo do time paulista no torneio. O Alvinegro se encontra na zona de rebaixamento, na 19ª colocação.