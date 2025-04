Luva de Pedreiro perde processo e terá que pagar valor milionário a empresário

O conturbado relacionamento profissional entre Luva de Pedreiro e o empresário Allan Jesus ganhou um novo capítulo nessa terça-feira (29). O influenciador digital perdeu o processo movido pelo ex-empresário por quebra contratual. Iran Ferreira foi condenado a pagar R$5,5 milhões ao agente. A informação foi publicada primeiramente pelo 'Jornal Extra' e confirmada pelo Lance!.

Luva de Pedreiro deverá pagar exatos R$ 5.558.285, 07, correspondentes à rescisão contratual. O valor, conforme dito pelo processo, será para "reembolsar integralmente todos os valores comprovadamente investidos em sua carreira, bem como na sua própria subsistência e a de seus familiares; indenizar Allan e sua empresa, ASJ Consultoria, a título de danos morais, em razão dos prejuízos e danos causados à imagem". A decisão foi do juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

- A participação de Allan e sua empresa não foram meramente acessórias: foram fundamentais para o incremento da marca e da sua afirmada projeção, bem como da pessoa de Iran. Consta, inclusive, que a sua equipe jurídica acompanhou os primeiros desdobramentos da relação contratual e, à época, não questionou qualquer vício de consentimento que ensejasse a anulabilidade do pacto firmado - pontuou o juiz.

A Justiça reconheceu que o sucesso do influenciador se deve também ao trabalho de Allan Jesus. Na época da assinatura do contrato, o influenciador saltou de 285 mil seguidores para 17 milhões no Instagram. Além disso, a Justiça definiu que Luva sabia exatamente o tipo de contrato que estava assinando, e que tinha uma equipe jurídica que analisou e aprovou o documento na época.