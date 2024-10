Neto vibra com boa fase de Hugo Souza: ‘Quiseram acabar com a carreira dele’

Hugo Souza é destaque da atual temporada do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

O comentarista Craque Neto vibrou com a atual fase do goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Durante o programa "Donos da Bola", da emissora Band, o ex-jogador declarou que o arqueiro segue um caminho para se tornar ídolo do clube paulista.

Ao celebrar a presença do jogador no elenco do Corinthians, Neto aproveitou para alfinetar o ex-goleiro do clube, Carlos Miguel. O atleta deixou o clube paulista no meio desta temporada em uma transação polêmica com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, ele também detonou as críticas sofridas por Hugo Souza no início da carreira no Flamengo.

- Graças a Deus o Carlos Miguel foi embora e veio o Hugo, que é muito melhor. Principalmente no carácter. O Hugo ia ganhar a posição no Flamengo. Mas sabe o que aconteceu? Quiseram criticar o menino, que hoje tem 25 anos - iniciou o comentarista, antes de completar.

- Ele saiu, bebeu, foi para noite, mas qual é o problema? Que jornalista não vai? Que apresentador não vai? Mas aí, quiseram "acabar com a carreira do rapaz no Rio de Janeiro". Veio aqui (para São Paulo), está se tornando um ídolo (do Corinthians), vai ter muita coisa ainda para acontecer na carreira dele. É um goleiraço… para mim, esse menino vai ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro - concluiu.

Chega ao Corinthians

Hugo Souza chegou no CT Joaquim Grava em julho após uma negociação de empréstimo com o Flamengo. Em pouco mais de três meses no novo clube, ele assumiu um papel de protagonista no elenco alvinegro, sendo destaque das classificações às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.

Até o momento, o arqueiro soma 22 jogos com a camisa corintiana, sendo 13 pelo Campeonato Brasileiro, quatro pela Sul-Americana e cinco pela Copa do Brasil. Em campo, Hugo Souza viveu o auge da passagem pela equipe paulista quando defendeu três pênaltis contra o Red Bull Bragantino na decisão das oitavas de final da Copa Sul-Americana.