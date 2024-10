Tino Marcos abre o jogo sobre relação com Galvão e revela bastidor da Copa de 1994

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Em entrevista ao programa do Lance! "A Coletiva", Tino Marcos abriu o jogo sobre sua relação com Galvão Bueno no período em que estiveram juntos na TV Globo. O jornalista de 62 anos conheceu o histórico narrador em 1987 e contou uma história curiosa em um jogo da Seleção Brasileira.

- A gente estava em um lugar do nordeste. A Seleção fazia treinos abertos na véspera dos jogos. Era um troço lotado, um estádio lotado. E a gente tinha que sair de lá com uma fita para ir para uma emissora local para editar o Jornal Nacional. A minha matéria e o comentário do Galvão. A gente tendo que correr. A gente ia saindo para encontrar o motorista, vinha uma multidão, tentava, voltava. Até que apareceu uma ambulância, e o cara disse: "Entra aí Galvão, entra aí Tino". Ligou o som e foi nos deixar na TV. O Arnaldo já saiu até em camburão da polícia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O repórter também revelou um bastidor da decisão da Copa do Mundo de 1994 em que a Seleção Brasileira derrotou a Itália na disputa de pênaltis. Tino Marcos conseguiu fazer o que nenhum outro repórter fez naquela final após "burlar" o sistema de segurança.

- Em 1994 era proibido entrar repórter em campo, mas a Globo de então concordou que seria legal uma cartada. "Tino, é o último jogo, se tirarem sua credencial não tem problema, vai como auxiliar de câmera e tenta entrevistar os caras". O pessoal da engenharia da Globo me ensinou a montar o microfone e o fone, que é o retorno que a gente ouve o Galvão. Eu tinha que entrar descaracterizado da função de repórter. Disfarçado. E atrás do gol por onde o Baggio chutou aquela bola. Na prorrogação, eu comecei a montar tudo. Quando os caras passaram dando a volta olímpica, eu disse: "É agora, vou tentar". Pulei a placa de publicidade, passei por dois anéis de segurança e me vi no meio dos caras entrevistando até que vieram dois seguranças e me levaram.

Em "A Coletiva", Tino Marcos também contou sobre sua relação com o Lance! e como vê sua nova fase na profissão desde sua decisão de deixar a Globo. Você pode assistir no player acima, mas também no canal do YouTube, assim como outros trechos da entrevista com o jornalista.