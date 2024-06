Neto não perdoa dupla de titulares após empate do Corinthians: ‘Falha de juvenil’

Craque Neto não gostou do empate (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 18:54 • São Paulo (SP)

O empate do Corinthians com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, irritou o apresentador Craque Neto. Para o ex-jogador, a dupla de zagueiros falhou no lance do gol de Christian. Caetano e Cacá, a dupla de zagueiros, foram duramente criticados pelo ídolo do Timão.

- É uma falha incrível dos dois zagueiros, aos 45 (minutos), né? Uma falha assim de juvenil, né? De quem não tá se preocupando muito com o jogo, que não tá prestando atenção. O sr. Cacá, né? Que vai, não vai na bola, não consegue cabecear a bola. O sr. Caetano olhando pro céu, olhando pra ver se vai chover ou não, né? E aí, mesmo o Corinthians jogando relativamente, marcando bem, os dois zagueiros deixam o Christian e ele faz um golaço.