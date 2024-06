Fãs notam ausência de jogador do Flamengo e namorada em arraiá de rubro-negros; ex marcou presença

Esposas de ex e atuais jogadores do Flamengo participam de festa junina (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Parte do elenco campeão da Libertadores pelo Flamengo se reuniu em um sítio na noite de sexta-feira (21) para curtir o "Arraiá da Amizade". Ex e atuais jogadores do Rubro-Negro e suas esposas se reencontraram. Mas o público notou que Léo Pereira e sua namorada, Karoline Lima, não participaram da festa junina, mas a ex-mulher do zagueiro, Tainá Castro, marcou presença no evento.

Segundo o "Gshow", estiveram presentes as famílias de Diego Ribas, William Arão, Rodinei, Filipe Luiz, Bruno Henrique, Vittinho e Éverton Ribeiro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No álbum de fotos compartilhado por Marília Nery, esposa de Éverton Ribeiro, fãs chegaram a comentar que Karoline Lima foi "excluída". Marilia fez questão de se explicar para não gerar polêmicas.

- Eu nem cheguei a conhecer… É uma besteira querer polemizar. Sabem que nunca fiz parte de qualquer polêmica. Esse grupo é super antigo e unido, anos de amizade - escreveu.